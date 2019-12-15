林志玲嫁妝「黑麻油」哪裡好？　專家揭純度完勝進口

▲台南西港區農會黑麻油已連續14年入選百大精品。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

2020台灣農業百大精品展訂於19日下午2點至22日下午5點，在台灣大學綜合體育館登場，計超過百項精品。其中，最引人注目的為，來自台南西港區農會黑麻油連續14年入選，也是全台唯一麻油擠進百大，更是台南市政府送給名模林志玲嫁妝之一。

西港區農會黑麻種植面積約500公頃，黑麻油和清麻油都是由黑麻製成，顏色卻差很大，農會總幹事陳月英向《ETtoday新聞雲》說明，黑麻油焙炒溫度約200度，比清麻油150度較高，香氣多，通常烹煮進補食材都可用，清麻油則可用在清炒、涼拌等。

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農會表示，大眾通常認為麻油冬天才派的上用場，但其實以清麻油來看，就像橄欖油，一年四季都能用，不管是要炒菜等用途都很不錯，尤其黑麻好處為抗氧化植物油，為原料製作，不像一般大部分都是調和。農會也提，各大通路有95%麻油都是進口，大家常吃的薑母鴨等餐廳都選用進口，主要就是便宜，以去年跟產銷班契作，一台斤收140元，但進口約40元，價差3倍多，品質良莠不齊。

至於要如何分辨進口跟本產的麻油？農會指出，最簡單的辨識方把就是聞味道，只要有一點點的「嗆鼻味」，就是進口，本產香味屬溫和。另外，保存期限本產食用油標示2年，若未開封可放3、4年，只要沒有油耗味都可以。對照進口坐船到台灣船期要3個月，加上芝麻易長濕蟲，還會噴藥保鮮，防沾黏長蟲等情況。農會建議，一年下來吃的油部會很多，所以可以就用好一點的油。

農委會主委陳吉仲表示，今年百大精品展是從445項農漁會與青年農民薦送的產品中，評選出83家農會、8家漁會及15位青年農民，超過100個品項要讓民眾選購，過去總銷量金額約1千萬元，希望今年能衝到5千萬元。