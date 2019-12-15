義大利反極右示威「沙丁魚運動」　4萬人齊聚羅馬對抗法西斯

▲「沙丁魚」們舉著標語，抗議薩爾維尼（Matteo Salvini）和他的北方聯盟。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

歐洲各國近年極右翼勢力復興，排外主義等極端思想引起民間與國際緊張；義大利年輕人為主的反極右翼示威「沙丁魚運動」（Sardine Movement），14日超過4萬人齊聚羅馬和平示威，抗議義大利前總理薩爾維尼（Matteo Salvini）的作為，及他的「義大利優先」和排外主張。

綜合《路透社》、《衛報》報導，沙丁魚運動在11月時由年輕人發起，這些人的和平示威和香港和理非遊行相仿，同樣無大台、無大旗，只有一群人團結在一起對抗極右勢力。運動名稱取為沙丁魚，靈感來自魚種特性，他們聚集成伙，對抗更大的威脅。

▲▼人們紛紛拿著沙丁魚道具，象徵團結抵禦更大威脅。（圖／路透）

運動最初由波隆那（Bologna）32歲男子桑多里（Mattia Santori）發起；薩爾維尼領導的極右翼政黨北方聯盟，在艾米利亞-羅曼尼亞選區的競選聲勢遙遙領先，看不下去的桑多里便邀請3位朋友發聲反抗，並在短時間內獲得廣大響應，先後在波隆納、圖靈（Turin）和米蘭（Milan）等地舉辦示威遊行。其中一場11月18日在摩德納（Modena）的遊行中，眾人更高歌知名反法西斯歌曲「Bella Ciao」，就是影集《紙房子》裡眾演員大唱特唱的那一首。

學生、領取養老金的老人和有小孩的家庭，14日紛紛帶著沙丁魚的照片和道具走上街頭，不時以歌聲傳遞抗議的聲音，人潮最高峰時達到至少4萬人。68歲的退休生物學家希姆拉（Flavia Simula）表示，「我在這裡是因為我反對薩爾維尼和右翼思想，而且我想看看多少人和我的感覺一樣。」

遊行隊伍中，許多人擔心在義大利聲勢浩大的北方聯盟，會贏得接下來的全國大選，入主聯合政府成為一條無人能擋的大魚；參與示威的18歲學生巴羅尼（Luca Baironi）說出許多人的憂慮，「我在這裡告訴大家，我反對法西斯主義，我認為薩爾維尼是法西斯分子。」

參加沙丁魚運動的人們不願意和任何政治勢力沾上邊，他們只想要對國家經濟停滯後，成為全國最有力且仍在增強的勢力，表達自己反對的聲音。發起人桑多里受訪時表示，99％支持沙丁魚運動的人都不想要組黨，只想繼續以草根運動的形式發聲。