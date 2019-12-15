　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

義大利反極右示威「沙丁魚運動」　4萬人齊聚羅馬對抗法西斯

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼義大利反極右翼示威「沙丁魚運動」　4萬人齊聚羅馬：反對法西斯主義。（圖／路透） 

▲「沙丁魚」們舉著標語，抗議薩爾維尼（Matteo Salvini）和他的北方聯盟。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

歐洲各國近年極右翼勢力復興，排外主義等極端思想引起民間與國際緊張；義大利年輕人為主的反極右翼示威「沙丁魚運動」（Sardine Movement），14日超過4萬人齊聚羅馬和平示威，抗議義大利前總理薩爾維尼（Matteo Salvini）的作為，及他的「義大利優先」和排外主張。

綜合《路透社》、《衛報》報導，沙丁魚運動在11月時由年輕人發起，這些人的和平示威和香港和理非遊行相仿，同樣無大台、無大旗，只有一群人團結在一起對抗極右勢力。運動名稱取為沙丁魚，靈感來自魚種特性，他們聚集成伙，對抗更大的威脅。

▲▼義大利反極右翼示威「沙丁魚運動」　4萬人齊聚羅馬：反對法西斯主義。（圖／路透）

▲▼人們紛紛拿著沙丁魚道具，象徵團結抵禦更大威脅。（圖／路透）

▲▼義大利反極右翼示威「沙丁魚運動」　4萬人齊聚羅馬：反對法西斯主義。（圖／路透）

運動最初由波隆那（Bologna）32歲男子桑多里（Mattia Santori）發起；薩爾維尼領導的極右翼政黨北方聯盟，在艾米利亞-羅曼尼亞選區的競選聲勢遙遙領先，看不下去的桑多里便邀請3位朋友發聲反抗，並在短時間內獲得廣大響應，先後在波隆納、圖靈（Turin）和米蘭（Milan）等地舉辦示威遊行。其中一場11月18日在摩德納（Modena）的遊行中，眾人更高歌知名反法西斯歌曲「Bella Ciao」，就是影集《紙房子》裡眾演員大唱特唱的那一首。

學生、領取養老金的老人和有小孩的家庭，14日紛紛帶著沙丁魚的照片和道具走上街頭，不時以歌聲傳遞抗議的聲音，人潮最高峰時達到至少4萬人。68歲的退休生物學家希姆拉（Flavia Simula）表示，「我在這裡是因為我反對薩爾維尼和右翼思想，而且我想看看多少人和我的感覺一樣。」

遊行隊伍中，許多人擔心在義大利聲勢浩大的北方聯盟，會贏得接下來的全國大選，入主聯合政府成為一條無人能擋的大魚；參與示威的18歲學生巴羅尼（Luca Baironi）說出許多人的憂慮，「我在這裡告訴大家，我反對法西斯主義，我認為薩爾維尼是法西斯分子。」

參加沙丁魚運動的人們不願意和任何政治勢力沾上邊，他們只想要對國家經濟停滯後，成為全國最有力且仍在增強的勢力，表達自己反對的聲音。發起人桑多里受訪時表示，99％支持沙丁魚運動的人都不想要組黨，只想繼續以草根運動的形式發聲。

ET快訊
挺大肚跳下13樓！女大生「頭撞石塊」身亡　目擊者回現場驚：她
網傳「選舉奧步」：大量韓粉的票成廢票！中選會怒告：最重判5年
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

每天死千隻！印尼爆發豬霍亂「逾2萬7000頭豬暴斃」　腐敗豬屍遭棄河川

瑞典「首次派代表在場外會談」　實際挺台參與聯合國氣候談判

義大利反極右示威「沙丁魚運動」　4萬人齊聚羅馬對抗法西斯

土耳其就要買俄製S-400　外長「反擊美國施壓」：制裁就報復

趕在美國特別代表抵訪前！　北韓又在「禁忌基地」進行試驗

英國半數上班族怕選錯工作　60%的人「一年想離職96次」

美國會認定「亞美尼亞人」遭到屠殺　土耳其譴責：把歷史政治化

澳洲大火2000隻小狐蝠餓死！蝠媽媽被迫棄子　生態危機竟衝擊無尾熊

141年祖傳水果蛋糕「被吃過兩口」　繼承者：當傳家寶繼續珍藏

布干維爾建國在即　前自治政府官員主張與台建交

母子過馬路遭撞！兒秒起身扶起媽　氣噗噗「踹車」理論...網：暖男無誤

料理15kg巨大怪物烏賊超療癒　肉質厚實...他一口咬下：真爽！

飲料店員「連吸2口」再封膜惹議　公關急澄清：太好喝！那杯是她的

好療癒！賓士車主停紅線被拖吊　當街狂吼「刮到告你」被警打臉

直擊鬥魚養殖場！受困狹小髒瓶中掙扎　「遭殘忍封裝挨餓」尾巴傷就被丟等死

就在今晚！雙子座流星雨大爆發 肉眼就可看見...26日還有日偏食

草莓控絕不能錯過的高雄麻辣鍋　安格斯牛+10幾種海鮮拿到手軟

新北耶誕城／高爾宣《without you》全場大合唱　吳卓源《買榜》一人hold全場

辣妻穿旗袍扭56cm細腰「S曲線超狂」　郎朗驚豔「連喊三次」：Beautiful！

國民黨部炸彈客對峙13hrs投降　警3度駁火攻堅強開超過50槍！

每天死千隻！印尼爆發豬霍亂「逾2萬7000頭豬暴斃」　腐敗豬屍遭棄河川

瑞典「首次派代表在場外會談」　實際挺台參與聯合國氣候談判

義大利反極右示威「沙丁魚運動」　4萬人齊聚羅馬對抗法西斯

土耳其就要買俄製S-400　外長「反擊美國施壓」：制裁就報復

趕在美國特別代表抵訪前！　北韓又在「禁忌基地」進行試驗

英國半數上班族怕選錯工作　60%的人「一年想離職96次」

美國會認定「亞美尼亞人」遭到屠殺　土耳其譴責：把歷史政治化

澳洲大火2000隻小狐蝠餓死！蝠媽媽被迫棄子　生態危機竟衝擊無尾熊

141年祖傳水果蛋糕「被吃過兩口」　繼承者：當傳家寶繼續珍藏

布干維爾建國在即　前自治政府官員主張與台建交

Bella「坐高爸高媽旁」列位家屬席　送高以翔最後一程：轉身哭腫眼

影／在幾千名參賽者前…連勝文「硬著頭皮」solo霹靂舞：幫協會化緣！

每天死千隻！印尼爆發豬霍亂「逾2萬7000頭豬暴斃」　腐敗豬屍遭棄河川

浙江衛視高層現身！送別高以翔「雙手合十」：我們非常傷心

原價81.9萬元享WRC冠軍榮光　Hyundai推Elantra Sport特仕版

「冰冰霜」5種超狂用法你知道幾個？妝前保濕之外　還能修護指緣

渣打估台灣2020年經濟成長率2.2%　明年經濟有2亮點前景樂觀

不怕迷路！西拉雅風管處「智慧行動旅服」　專人導覽幫拍照

郭葉珍／你真的孤零零的活在這個世界上嗎？

你要的是把皺紋補平？還是看起來真的變年輕？

黃沐妍穿激短褲「開腿大跌」！　後製小草莓太慢遮…網驚：看光了

國際熱門新聞

抽13年菸「肺塌陷」！帥男插管後悔勸世

141年祖傳水果蛋糕　歷經五代被吃過兩口

今年聖誕趴　「馴鹿咪咪裝」正夯

加州海灘粉紅大量25cm「老二魚」

澳洲大火2千隻小狐蝠餓死　竟衝擊無尾熊

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

美國會：亞美尼亞人遭屠殺　土耳其譴責

他夜遊自然生態區　驚見帳篷燈反射「情侶推車奇景」

英國研究每周譙髒話55次　有助工作效率

嫩弟被人妻拐冰櫃上激戰　26年走不出陰影求死

布干維爾即將建國　官員主張與台建交

英上班族怕選錯工作　60%一年想離職96次

土耳其外長反嗆美：若制裁就報復

恐怖異象！300鳥「臟器外露」暴斃

更多熱門

相關新聞

說走就走！2020年「長榮直飛米蘭」

說走就走！2020年「長榮直飛米蘭」

壯觀華麗的米蘭大教堂、建築迷必踩點的和平之門、超好敗家的艾曼紐二世迴廊，想要到米蘭來趟浪漫之旅，卻不想花時間轉機嗎，長榮航空從明年2月18號開啟台北米蘭新航線，直飛快速又省時，讓不少民眾直呼好興奮！

義大利度蜜月幫你們安排好了

義大利度蜜月幫你們安排好了

義大利最大黨挺台：加入聯合國氣候大會

義大利最大黨挺台：加入聯合國氣候大會

義大利前農業部長訪台　專訪中喊「是時候承認中華民國」

義大利前農業部長訪台　專訪中喊「是時候承認中華民國」

曾莞婷「暴瘦跑趴」狂秀新包

曾莞婷「暴瘦跑趴」狂秀新包

關鍵字：

沙丁魚行動Sardine Movement義大利羅馬反極右翼示威

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

狗狗出門迎接外送員　他愣30秒噴淚

謝和弦正宮16歲「當上日雜麻豆」超拼背景起底

3500億富商爆性侵22歲女大生「爽2分鐘賠4000萬」！

清晨急凍11°C以下　下波雨變天時間曝

山豬錄影前一天退《大熱門》通告！

可不可第二！學生最愛飲料店出爐

遭謝和弦離婚⋯Keanna沈默10天首發聲：心疼你

部落客負評3連發「難吃」！拉麵店求饒

交往一周年！24歲女向男友求婚：我養你

莉婭被狂罵小三！氣炸放話「不停就提告」

高以翔今告別式…黑人范范列席家祭

高宇橋忙打點以翔告別式　「飛機造型紙紮」願弟弟高飛

父母空難賠償金遭親人賭光　哈佛學霸一場悲劇覺悟了

打開監視器見狗睡滿茶几　全家笑噴

32G莉亞衰被認成莉婭：我比較美而且很自愛

更多

最夯影音

更多
母子過馬路遭撞！兒秒起身扶起媽　氣噗噗「踹車」理論...網：暖男無誤

母子過馬路遭撞！兒秒起身扶起媽　氣噗噗「踹車」理論...網：暖男無誤
料理15kg巨大怪物烏賊超療癒　肉質厚實...他一口咬下：真爽！

料理15kg巨大怪物烏賊超療癒　肉質厚實...他一口咬下：真爽！

飲料店員「連吸2口」再封膜惹議　公關急澄清：太好喝！那杯是她的

飲料店員「連吸2口」再封膜惹議　公關急澄清：太好喝！那杯是她的

好療癒！賓士車主停紅線被拖吊　當街狂吼「刮到告你」被警打臉

好療癒！賓士車主停紅線被拖吊　當街狂吼「刮到告你」被警打臉

直擊鬥魚養殖場！受困狹小髒瓶中掙扎　「遭殘忍封裝挨餓」尾巴傷就被丟等死

直擊鬥魚養殖場！受困狹小髒瓶中掙扎　「遭殘忍封裝挨餓」尾巴傷就被丟等死

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面