國際醫學美容研討會 歐、台醫師分享注射填充物與埋線凹陷副作用治療技術

▲台灣美容醫療促進協會理事長王正坤醫師（左一），受邀擔任座長主持14日國際醫學美容研討會，與歐洲醫師分享注射填充物與埋線凹陷副作用治療技術。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣皮膚科醫學會第45屆年會，12月14日到15日在高雄展覽館舉行，邀請世界各國醫師專家到台灣參加醫學美容學術研討會，促進台灣醫學會議國際化，讓台灣走出去，讓世界走進來。

台灣美容醫療促進協會理事長王正坤醫師，受邀擔任座長主持14日國際醫學美容研討會，討論美麗的深度精巧治療，Ellanse洢蓮絲和Silhouette InstaLift埋線拉皮。講師是台灣與歐洲醫師一起合作，有皮膚科林上立醫師、整形外科楊學穎醫師、歐洲整形外科醫師Francisco de Melo （弗朗西斯科•德•梅羅），最後還找病人上台，醫師親自示範注射治療病人的技術，與台下醫師充分互動，探討醫學美容治療技術的精華。

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每個國內外講師，認真貢獻所學，林上立醫師演講人類老化的解剖變化與相關的治療。楊學穎醫師演講同時接受Ellanse洢蓮絲填充除皺和Silhouette InstaLift埋線拉皮可以得到較佳治療。歐洲Francisco de Melo醫師演講注射Ellanse洢蓮絲除皺維持美麗的長期效果。

座長王正坤醫師，對於醫學美容與保養品的教學經驗豐富，每年在台大醫院與法國巴黎等國外大型醫學美容學術研討會發表演講，教育訓練許多國內外醫師，並且於2019台灣醫療科技展發表「醫師教育訓練課程」，包含2年期課程的百堂課程內容，企圖培訓高品質醫美醫師，發展國內的醫美產業，獲得國內外醫師的讚賞。

王正坤醫師表示，注射填充物除皺，與埋線拉皮抗老，是近幾年非常熱門的話題。注射填充物的種類很多，有玻尿酸、膠原蛋白、晶亮瓷（Radiesse, 成分CaHA）

與（Ellanse,成分PCL）。患者都希望注射填充物時間能夠久一點，因此有些填充物能夠刺激生長膠原蛋白，增加持久度與填充度，例如洢蓮絲Ellanse主要為30％的聚己內酯（PCL）和70％的羧甲基纖維素（CMC）所製成的凝膠體，兼具玻尿酸和微晶瓷立即填補凹陷的功能，其中含有聚己內酯（PCL）能夠刺激自體生長新的膠原蛋白。但是注射的副作用與玻尿酸相同，有血管栓塞、壞死、腫塊、瘀血等問題，必須搭配良好的技術注射在正確的位置，才能降低副作用的發生。

埋線拉皮，就是用線把臉皮綁緊，埋線的種類很多，王正坤醫師表示，目前埋線大部分使用可以吸收的線材，可吸收的線材成分，分成PDO線、PLLA線、PLGA線、PCL線等。依照線的形狀來分，線材有倒鉤與荊棘，可以分成倒鉤線、玫瑰線、荊棘線、鈴鐺線等。埋線拉皮結果是否美麗，或副作用是否發生，都跟醫師的醫學知識與操作技術有關。即使同一種類的線材，在不同醫師的手上也會產生不同的結果。醫師就像書法家，即使拿著同一支毛筆，不同的書法家寫出來的字型也不會一樣，美醜也不一樣。

埋線的副作用，常見是埋線過程傷害神經血管，可以藉由醫學教育訓練來避免。王正坤醫師進一步表示，正常人類的臉部，因為老化就會產生凹凸不平，埋線拉緊以後，皮膚原本就已經凹凸不平的皺摺會更加深。

如果產生埋線傷口凹陷，必須於3天到7天內回去找醫師調整，否則線與皮膚沾黏之後，就很難補救，會比較無法鬆開綁緊組織的線材。有些埋線傷口凹陷並沒有勾住或綁住真皮層，因此會隨著幾個月的時間慢慢填滿回來。但是，有些埋線的凹陷傷口是因為線材勾住或綁住真皮層，會造成永久性的輕微凹陷，這種凹陷不太容易完全長平，必須3天內回診放鬆線材。

而一些沒有把線綁死在皮下組織的方法，相對比較安全，比較保守，但是因為沒有固定的力量，此療效較弱一些，有些病人會選擇這種安全保守但是療效普通的埋線方法。醫學美容的副作用與醫療糾紛有固定比例會發生，而降低副作用比例與預防的方法，就是事先告知患者副作用與預防方法，讓病人同意接受此種風險，病人簽署知情同意書，才能進行治療，保護病人安全。這也是醫師誠信態度的展現，能夠創造醫病雙贏。