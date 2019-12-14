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「12345」蟬聯密碼冠軍！台灣民眾很常用「ji32k7au4a83」…國外工程師滿臉問號

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲間諜、駭客示意圖。（圖／CFP）

▲「12345」多次蟬聯爛密碼冠軍。（圖／CFP）

科技中心／綜合外電報導

你用的密碼夠安全嗎？國外一家網路安全服務業者NordVPN統計發現，目前全世界仍有數百萬人，使用如「12345」、「11111」、「iloveyou」之類的爛密碼，除了「12345」蟬連榜首外，就連歌手、運動隊伍、女性的名字也很常見，甚至「password」（密碼）也榜上有名，這些密碼安全度非常低，而且也容易造成駭客破解。

根據安全業者NordVPN旗下一款名為「NordPass」應用程式，公布今年網友最常使用前200名的密碼名單。數據統計結果中，發現第一名為「12345」，統計超過281萬筆；第二名為「123456」超過248萬筆；第三名為「123456789」超過105萬筆。

在這些最受歡迎的密碼中，可以歸納成五大類，如容易猜到的數字組合（12345、111111、123321）；受歡迎的女性名稱（Nicole、Jessica、Hannah）；在QWERTY鍵盤上形成水平或垂直線的字母字符串（asdfghjkl、qazwsx、1qaz2wsx等）。其中，密碼為「password」仍然很受歡迎，有83萬846人仍在使用它。

事實上，台灣也有獨特的密碼使用習慣。根據密碼資料庫「Have I been pwned」（HIBP）統計，「ji32k7au4a83」這組密碼在資料庫中出現141次。

乍看之下「ji32k7au4a83」可能是一組安全的密碼，它沒有規則，看起來僅是一串毫無意義的英數串。國外工程師原先滿臉問號，為什麼那麼多人使用？仔細研究後，才發現原來「ji32k7au4a83」就是台灣民眾常在鍵盤上用注音符號輸入法打出的「我的密碼」；另外像是「我愛你」的「ji394su3」也被使用了2萬1709次、「密碼」的「au4a83」也被使用了1495次。

不過，資安專家建議，在密碼中使用三個「隨機但容易記住」的詞，就能有效降低帳戶被盜用的風險，「任何人都不應該用一些可以被猜到的東西來保護敏感資料，比如他們的名字、當地足球隊或最喜歡的樂團。」

▲「NordPass」應用程式，公布今年網友最常使用前200名的密碼名單。圖為30名常用密碼。（圖／翻攝自NordPass網站）

▲「NordPass」應用程式公布今年網友最常使用前200名的密碼名單。圖為30名常用密碼，完整名單請點此。（圖／翻攝自NordPass網站）

▲▼國外科技網站解釋如何用注音輸入法打出「ji32k7au4a83」。（圖／截自Gizmodo）

▲國外科技網站解釋如何用注音輸入法打出「ji32k7au4a83」。（圖／翻攝自Gizmodo）

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