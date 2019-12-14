影／爸「嘴含輸液管」為女兒暖藥　擔心「點滴太涼」累到睡著

記者蔡紹堅／綜合報導

河南鄭州一名父親8日抱著一歲大的女兒在醫院吊點滴，因擔心輸進女兒體內的藥液太涼，用嘴巴含住輸液管加溫「暖藥」，影片在網路上感動了許多網友。父愛雖然相當感人，但兒科醫師提醒，藥物經過加溫可能變質，且管子若被咬破，還容易導致交叉感染，因此不建議嘴含輸液管的行為。

據陸媒報導，女童的母親表示，女兒今年一歲多，腹瀉已經超過一周，當天在醫院吊點滴，爸爸擔心藥液太涼，女兒會不舒服，所以用手握著輸液管加溫，但感覺手的溫度不夠高，又改用嘴含著，持續到點滴輸完。

吊點滴的過程中，爸爸還一度累到睡著，女兒則是緊抱著爸爸，一直「爸爸，爸爸」的喊著。媽媽指出，女兒腹瀉的期間，爸爸一直細心照顧，每天在醫院熬夜陪伴，「平常她就很黏爸爸，晚上哭鬧也都要爸爸哄才行。」

▼爸爸為女兒含著輸液管，期間還累到睡著。（圖／翻攝北京時間）



爸爸抱著女兒吊點滴的過程也被上傳到網路，許多網友都深受感動留言表示，「天下父母心啊！」「讓我想到奶奶了，以前生病她也這樣照顧我。」「小妹妹，以後一定要好好孝順爸爸、媽媽。」「以前打過點滴，真的有感覺到涼涼的，媽媽也是用手幫我加溫。」

父愛十足的畫面雖然感人，但兒科醫師提醒，輸液的藥液大多保持在20℃，因為超過一定的溫度可能會變質失效，所以不建議另外加熱，且若輸液管被咬破，還可能導致交叉感染。

醫師還說，人的體溫在36℃左右，輸液的藥液是20℃左右，輸入體內的確會有涼意，但人體會調節體溫，輸入體內的少量液體不會影響健康，「若真的感覺太涼，可以用厚毛巾、暖暖包，或熱水袋蓋住輸液的部位，並輕揉手臂上方，緩解麻木感。」