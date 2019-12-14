　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／爸「嘴含輸液管」為女兒暖藥　擔心「點滴太涼」累到睡著

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者蔡紹堅／綜合報導

河南鄭州一名父親8日抱著一歲大的女兒在醫院吊點滴，因擔心輸進女兒體內的藥液太涼，用嘴巴含住輸液管加溫「暖藥」，影片在網路上感動了許多網友。父愛雖然相當感人，但兒科醫師提醒，藥物經過加溫可能變質，且管子若被咬破，還容易導致交叉感染，因此不建議嘴含輸液管的行為。

據陸媒報導，女童的母親表示，女兒今年一歲多，腹瀉已經超過一周，當天在醫院吊點滴，爸爸擔心藥液太涼，女兒會不舒服，所以用手握著輸液管加溫，但感覺手的溫度不夠高，又改用嘴含著，持續到點滴輸完。

吊點滴的過程中，爸爸還一度累到睡著，女兒則是緊抱著爸爸，一直「爸爸，爸爸」的喊著。媽媽指出，女兒腹瀉的期間，爸爸一直細心照顧，每天在醫院熬夜陪伴，「平常她就很黏爸爸，晚上哭鬧也都要爸爸哄才行。」

▼爸爸為女兒含著輸液管，期間還累到睡著。（圖／翻攝北京時間）

▲▼爸爸「嘴含輸液管」為女兒暖藥　擔心「點滴太涼」輸體內會冷。（圖／翻攝北京時間）

爸爸抱著女兒吊點滴的過程也被上傳到網路，許多網友都深受感動留言表示，「天下父母心啊！」「讓我想到奶奶了，以前生病她也這樣照顧我。」「小妹妹，以後一定要好好孝順爸爸、媽媽。」「以前打過點滴，真的有感覺到涼涼的，媽媽也是用手幫我加溫。」

父愛十足的畫面雖然感人，但兒科醫師提醒，輸液的藥液大多保持在20℃，因為超過一定的溫度可能會變質失效，所以不建議另外加熱，且若輸液管被咬破，還可能導致交叉感染。

醫師還說，人的體溫在36℃左右，輸液的藥液是20℃左右，輸入體內的確會有涼意，但人體會調節體溫，輸入體內的少量液體不會影響健康，「若真的感覺太涼，可以用厚毛巾、暖暖包，或熱水袋蓋住輸液的部位，並輕揉手臂上方，緩解麻木感。」

ET快訊
首爾搭計程車「認明2顏色」揭暗黑內幕！當地人：觀光客容易被騙
愛吃2肉品罹癌機率增！專家激推「三種解毒水果」：配蒜頭也很讚
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／前男友娶別人…她現場掛超大橫幅「孩子我打掉了」洩憤！超狂招數網戰翻

中美達成第一階段經貿協議　陸商務副部長：會提振市場信心

影／爸「嘴含輸液管」為女兒暖藥　擔心「點滴太涼」累到睡著

習近平18日赴澳門慶回歸20年　可能宣布「金融中心」轉型政策

無人機投非洲豬瘟病毒！大陸「炒豬團」棄屍詐養豬戶賤賣

港片取景地「中國冰室」年底熄燈拆除　老闆：政府保育都廢話

華聞快遞／大陸商務部：1-11月吸收外資年增率增長6%

港警6個月領「反送中加班費」36.8億！1.1萬人每月多領5.4萬元薪水

中美達成「第一階段經貿協議」！中國深夜開40mins記者會回應「關鍵問題」

遭網友羞辱「常作惡夢」　《紐時》訪劉強東性侵受害者：想過自殺

陳意涵堅持「把一份泡麵分兩碗」　老公摔抽屜走人：莫名其妙

謝和弦認愛莉婭...深夜曬牽手照！　「刺青手緊握」還送新iPhone

不爽騎士占內線！狂叭嗆禁行機車 他神打臉汽車駕駛：桃園已取消

韓國瑜隨扈「特勤吳彥祖」身分曝　180cm未婚！網：無限期支持保鑣

小萌喵桌上「爽饋麻將」睡大覺 網友萌翻：輸錢也不會生氣XD

母子過馬路遭撞！兒秒起身扶起媽　氣噗噗「踹車」理論...網：暖男無誤

陶晶瑩食物中毒內幕　自爆：就是我枕邊人下的毒

搶拍超高耶誕樹、賞魔幻燈光秀 8大主題燈區玩翻高雄追光季！

佛心公司發3億尾牙獎金人人有份 最高一次拿800萬「員工感動落淚」

周華健混血兒撞臉「強尼戴普」　黃子佼認證跟爸：真的不一樣

影／前男友娶別人…她現場掛超大橫幅「孩子我打掉了」洩憤！超狂招數網戰翻

中美達成第一階段經貿協議　陸商務副部長：會提振市場信心

影／爸「嘴含輸液管」為女兒暖藥　擔心「點滴太涼」累到睡著

習近平18日赴澳門慶回歸20年　可能宣布「金融中心」轉型政策

無人機投非洲豬瘟病毒！大陸「炒豬團」棄屍詐養豬戶賤賣

港片取景地「中國冰室」年底熄燈拆除　老闆：政府保育都廢話

華聞快遞／大陸商務部：1-11月吸收外資年增率增長6%

港警6個月領「反送中加班費」36.8億！1.1萬人每月多領5.4萬元薪水

中美達成「第一階段經貿協議」！中國深夜開40mins記者會回應「關鍵問題」

遭網友羞辱「常作惡夢」　《紐時》訪劉強東性侵受害者：想過自殺

陳菊嗆國民黨「垃圾步」不斷：蔡英文要高票當選！台南6席立委全守住

飛最快鳥「遊隼」骨折躺農地！好心女救起　治療1個月開心飛往山林

影／前男友娶別人…她現場掛超大橫幅「孩子我打掉了」洩憤！超狂招數網戰翻

24小時東吳超馬20週年開跑　NHK首度跨海報導

高中鋁聯／平鎮5戰無責失　連兩屆冠軍賽強碰穀保

送餐到老公寓「眼熟臘腸」出門迎接　外送員愣30秒「喊牠舊名」感動噴淚

2020年12星座各項運勢一次揭密：牡羊、金牛、雙子、巨蟹、獅子、處女

賴神故鄉！小英台南造勢再爆場　卓榮泰批韓國瑜整天造假：民主不可有破口

玉井縱火7死／夫妻修行「道場辦婚禮」…同葬火窟殞命！大哥見罹難者名單淚崩

馬英九批蔡英文迴避論文爭議：沒能力也沒意願捍衛自己的誠信

大陸熱門新聞

高材生男友疑用「PUA控制」　女大生身紋「我是狗」

OL報復前男友狂一夜情　慘得愛滋

劉強東願賠4千萬　奶茶妹離婚只能拿5塊

中國國新辦說明與美國經貿磋商新進展！

陸網紅拍農村片全球爆紅　看中國人的「文化自信」

被嫌「不是處女」　北大高材生崩潰自殺！

女記者寫錯15球員姓名！被搜出「雪白長腿」照

戴「吃雞」頭盔跌倒　7歲男孩「嘴唇肉被削掉」噴血

劉強東性侵受害者：曾想過自殺

中美協議文本好不好「企業、市場說了算」

女友幫美容SPA爽到睡著…醒來當場分手！

2歲大胃王重43公斤　9年後現況曝光

25歲男跳樓砸中祖孫…3人慘亡　判決結果出爐

用「小心翼翼」照樣造詞！媽一看兒答案當場送醫

更多熱門

相關新聞

老父點滴快打完　她發現藥是別人的

老父點滴快打完　她發現藥是別人的

江西南昌最近發生一起離譜醫療疏失。一名龔姓女子19日陪父親到當地第三醫院打點滴，就在點滴快要打完時，她一上前查看，才發現點滴瓶上寫的不是父親的名字，於是急忙通知護士。沒想到護士事後竟回答她，「輸錯的藥物其實也適合龔先生使用。」

媽打點滴長水泡…兒子氣炸求償4億元！

媽打點滴長水泡…兒子氣炸求償4億元！

5歲兒發燒！護士打一針當晚身亡…媽哭崩

5歲兒發燒！護士打一針當晚身亡…媽哭崩

女童吊點滴被「密密麻麻黑蟲」攻擊

女童吊點滴被「密密麻麻黑蟲」攻擊

黑人吊點滴散步　遭控偷器材上銬

黑人吊點滴散步　遭控偷器材上銬

關鍵字：

點滴輸液輸液管暖藥

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高材生男友疑用「PUA控制」　女大生身紋「我是狗」

謝和弦正宮16歲「當上日雜麻豆」超拼背景起底

32G莉亞衰被認成莉婭：我比較美而且很自愛

謝和弦狂嗆Keanna「再爆粗口」！下場卻GG

Gary老婆「正面近照」曝光！

父母空難賠償金遭親人賭光　哈佛學霸一場悲劇覺悟了

最冷已過　專家：到明年1月都不會太冷

加州海灘粉紅大量25cm「老二魚」

韓瑞希累喊想死「突遭女朋友壓地勒脖」

潤娥罕見遭噤聲　聯訪8mins尷尬結束

時速20！熱褲妹怒「幹嘛跟著我」下秒糗炸

180cm暖男才16歲就被星探挖掘14次！

炸彈客：讓我老婆來　妻：叫他死一死

3500億富商爆性侵22歲女大生「爽2分鐘賠4000萬」！

5樓宅「23冷氣整齊坐」網一看2字邪笑

更多

最夯影音

更多
陳意涵堅持「把一份泡麵分兩碗」　老公摔抽屜走人：莫名其妙

陳意涵堅持「把一份泡麵分兩碗」　老公摔抽屜走人：莫名其妙
謝和弦認愛莉婭...深夜曬牽手照！　「刺青手緊握」還送新iPhone

謝和弦認愛莉婭...深夜曬牽手照！　「刺青手緊握」還送新iPhone

不爽騎士占內線！狂叭嗆禁行機車 他神打臉汽車駕駛：桃園已取消

不爽騎士占內線！狂叭嗆禁行機車 他神打臉汽車駕駛：桃園已取消

韓國瑜隨扈「特勤吳彥祖」身分曝　180cm未婚！網：無限期支持保鑣

韓國瑜隨扈「特勤吳彥祖」身分曝　180cm未婚！網：無限期支持保鑣

小萌喵桌上「爽饋麻將」睡大覺 網友萌翻：輸錢也不會生氣XD

小萌喵桌上「爽饋麻將」睡大覺 網友萌翻：輸錢也不會生氣XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面