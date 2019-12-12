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澳維吾爾人社區外出現中國假警車　華春瑩：好萊塢最爛的編劇也編不出來

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記者邱茀濱／綜合報導

美國駐澳洲大使卡爾瓦豪斯（Arthur B. Culvahouse）日前接受採訪時稱，在澳洲的維吾爾族人遭到國外特工監視和騷擾，「他們家門口停有『中國警方』標誌的假警車」。對此，中國外交部發言人華春瑩12日聽到這個提問時，表示她只想笑，「我覺得好萊塢再差的編劇也編不出這麼爛的劇本來。要想黑中國，也要用點腦子。」

中國外交部12日的例行記者會上，有記者問及「在澳洲的維吾爾族人的家門口停有『中國警方』標誌的假警車，要是他們發表任何關於族人所處境遇的擔憂都會受到懲罰。中國政府須為此負責，並承擔後果。」

▲▼華春瑩。（圖／翻攝中國外交部）

▲華春瑩。（圖／翻攝中國外交部）

華春瑩聽到這個問題時笑了一下，並反問記者「我不知道你看到這個報導怎麼想，反正我只想笑」，是中國警察太傻？還是澳洲警察太無能？還是這位美國駐澳洲大使太愚蠢？中國警察漂洋過海，把寫着「中國警方」標誌的假警車，放在澳洲維吾爾族人家門口來進行威懾，「我覺得好萊塢再差的編劇也編不出這麼爛的劇本來」。

華春瑩批，拜託！這位美國大使要想黑中國，即便是走火入魔了，也要用點自己的腦子，要不然只會淪為世人的一個笑話。「也不知道這是什麼媒體報導的，我覺得在選擇這種題材報導的時候也要非常小心，一定要小心翼翼地保護媒體的信譽度。」

▲▼卡爾瓦豪斯（Arthur B. Culvahouse）。（圖／翻攝美國駐澳洲大使館）

▲卡爾瓦豪斯（Arthur B. Culvahouse）。（圖／翻攝美國駐澳洲大使館）

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