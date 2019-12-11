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「他們鎖上門…摔死我孩子」！緬甸屠殺羅興亞人國際法庭開庭　翁山蘇姬現場聆聽

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▲▼翁山蘇姬現身海牙國際法庭。（圖／路透）

▲翁山蘇姬現身海牙國際法庭，聆聽控方對緬甸軍隊暴行的指控。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

甘比亞訴緬甸種族滅絕案10日首次於海牙國際法院開庭，諾貝爾和平獎得主、緬甸國務資政翁山蘇姬也現身海牙，當庭聆聽緬甸屠殺少數民族羅興亞人的指控細節，包括大規模性侵、謀殺等罪行。翁山蘇姬預定11日發聲為緬甸辯護。

綜合外媒報導，甘比亞代表「伊斯蘭合作組織」，就緬甸涉嫌於2017年間對境內羅興亞人進行種族滅絕一事，向設在荷蘭海牙的國際法庭（ICJ）提出訴訟。翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）率團出席為期3天的庭訊，準備親自為緬甸辯護。

開庭首日，翁山蘇姬在法庭上聽取甘比亞的委任律師羅文斯坦（Andrew Loewenstein）有關羅興亞被害者的陳述。他引述聯合國調查報告數據，估計在光在敏吉村（Min Gyi）就有750人遭屠殺，其中包括100多名6歲以下兒童。

他援引一位倖存者的證詞說，「士兵們鎖上門，其中一名士兵性侵我。他在我頸後和腹部刺了幾刀。我試著保住我只有28天大的嬰兒，但他們把他重摔在地上，他當場死亡。」

甘比亞方要求法庭下令對羅興亞人採取特殊保護措施，類似於對緬甸軍方下達禁制令，直到案件獲得充分審理為止。甘比亞指控，緬甸軍方對羅興亞有系統性的暴行，已經違反1948年制定的防止種族滅絕公約。

翁山蘇姬坐在法庭內聆聽但一言未發，她預計要等到11日才會在法庭上發言。外界預料翁山蘇姬會重申緬甸官方立場，即辯稱緬甸對羅興亞武裝分子採取合法對抗行動，而國際法庭對此並無管轄權。

當天國際法庭外有不少支持羅興亞人的民眾，高舉標語對緬甸暴行表達抗議；另外也有少部分翁山蘇姬的支持者，在庭外秀出寫著「我們愛妳」的布條。

▼曾有羅興亞難民向外媒指控，自己遭緬甸士兵綑綁在樹上性侵。（資料照／達志影像／美聯社）

▲遭10軍人綁在樹上「性侵到昏厥」　13歲少女：我曾經很美麗,羅興亞,洛興亞。（圖／達志影像／美聯社）

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