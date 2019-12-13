菜鳥女警拔槍嚇趴4匪...10分鐘阻圓鍬埋屍　獲高市警局長頒破案茶

▲高雄前鎮分局警方10分鐘破持槍擄人案，今13日高雄市警察局長頒獎表揚。（圖／記者洪正達翻攝）

記者洪正達、陳羿妏／高雄報導

高雄前鎮分局4名員警於昨（12）日深夜執行臨檢勤務時，獲報路上有「押人討債」車輛，警方10分鐘內圍捕成功，將嫌犯逮捕到案。高雄市警察局長李永癸為鼓勵同仁認真負責工作的精神態度，13日前往前鎮分局頒發獎金和破案茶，其中更特別提到剛從警的翁姓女警破案當下膽識過人。

12日深夜員警原先為擴大臨檢勤務，孰料，竟遇上持槍擄人案件，立刻追捕攔截之下，10分鐘內於凱旋路與二聖路口看到可疑車輛，翁姓女警當場拔槍喝令車上4嫌下車趴地，得知是與債務糾紛有關後，更令警方詫異的是，債主除了有攜帶衝鋒槍枝外，還準備圓鍬，似乎有準備「處理掉」，所幸警方在10分鐘內破案，擋住這場刑案。

洪姓被害人代朋友出面喬債，被警方救出後，還意外曝光他的車內竟有空氣長槍、改造手槍各1把、子彈44發、以及裝滿假鈔的信封袋，因此警方認為案情不單純，將洪男與其他4名擄人的嫌犯依妨害自由、槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦，並持續追查有無涉及相關案件。

高雄市警察局長李永癸為表揚同仁迅速在10分鐘內攔捕車輛，成功破案，今日前往前鎮分局頒發獎金、破案茶給當時執勤的4名員警，其中李永癸更對翁姓女警膽識讚譽有佳。



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