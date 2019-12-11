美中拚延後死限　白宮經濟顧問：關稅制裁仍在選項之內

▲白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）表示，若川普不滿意，一切如期。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國原定15日對中國輸美產品加徵關稅的日期將近，美中雙方官員現正致力於將死限延後，並希望能趕在之前達成協議。不過白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）10日警告，加徵關稅的仍在選項之中，而川普政府還是有可能會想辦法對中國祭出制裁。

根據「CNBC」引述《華爾街日報》報導，眼看新一輪關稅制裁即將在週日（15日）登場，美國現在正在想辦法把死限延後；《彭博》指出，中國同樣希望美國能暫緩這一波制裁。一旦制裁登場，不只衝擊中國出口業，也會因川普政府的強硬執行而讓美國人的節日難過，因為這次受波及的產品有聖誕節裝飾品、玩具、手機、電腦等；對美國科技大企業，如蘋果的供應鏈，也會像是從腹部重擊一拳。

庫德洛在《華爾街日報》新聞記者會上表示，「事實是，12月15日關稅制裁還在考慮之內，而總統也說了，若協商內容讓他無法滿意的話，關稅制裁就會重新派上用場。」他說，現在還沒有確切的決定，在可能會與可能不會之間。

美國總統川普10月時表示，美中雙方將會在年底前簽署協議，日前卻又放話「或許延到（2020年）大選之後會更好」；庫德洛的口徑也與正受國內麻煩纏身的總統一致，認為若將簽署延後到川普「連任」之後，再簽署也不遲，而總統的選情看起來「很有可能勝出」。