媽媽住院不得不分離　3招緩解孩子分離焦慮～

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

身為一個隻身育兒的媽媽，最害怕的就是「生病」，孩子生病已經很折磨人了，更別說是身為主要照顧者的我，一倒下，完全沒有親人可以接手，最近我就碰到這樣的狀況，從來沒有跟女兒分離這麼多天，我是怎麼安排孩子的身心準備呢？

因為父親、爺爺、奶奶都是大菸槍，導致我從小患氣喘，特別容易被呼吸道疾病傳染，兩週前，我們在超商用餐，一旁走過一位沒戴口罩、正在劇咳的小姐，她使用ATM的數分鐘，我心裡不斷犯低咕：「完啦、完啦，這下要中了！」果然，當晚我突然冷醒、不斷發抖，似乎就要發燒了，趕緊拿成藥跟類固醇噴劑先擋，把枕頭墊了老高才能入睡。

隔天起來，整個人頭暈不說，感覺肺活量不足、很難呼吸，勉強送孩子上學後，我咳了濃痰，吐在衛生紙上時嚇傻，那塊濃痰竟然是暗紅色的血，不是黃痰帶血絲喔，是整塊紅的，趕緊去醫院掛號，醫師看了X光片也傻了，說：「妳這是肺炎，必須馬上住院！今天病人裡面妳最嚴重！」原來我的右肺整個是白的。

雖然明知病情嚴重，但第一時間，我還是想著要是住院，誰去接女兒？誰幫忙照顧？只能硬著頭皮問醫師：「可不可以不住院，我傍晚還要去幼稚園接小孩。」醫師沒多想，回我：「妳這個攸關性命，叫妳媽媽去照顧啊～」我便全盤托出：「我沒有爸媽、沒有兄弟姊妹，我們家只有我跟女兒兩個人。」

換醫師說不出話了，半响才說：「妳確定不住院喔？那劑量要加重！兩天後回診，如果沒好轉，還是要住院！」他不放心地提醒：「妳一定要回診！不能開玩笑！」回家以後，跟孩子商量，女兒看我臉色慘白、喘不過氣，主動說：「媽媽，我覺得妳還是去住院比較好！」我立馬連絡人，還好曾照顧DAHLIA的保母願意幫忙，便收了一週份量的行李，將孩子寄宿在她們家。

自從孩子出生後，這5年多來，我沒有完整放過一天假，第一個晚上，本以為自己雖然在生病，但「應該算是落了一個清閒」，沒想到母性使然，還是忍不住擔心孩子的狀況，甚至有一種「女兒出嫁了」的空巢感，不曉得媽媽們是不是都閒不下來，醫師叮嚀我休息，但我整個就是勞碌命發作。

這一週，孩子都沒有主動提出要找媽媽的意思，保母為了讓我放心，一直傳照片、影片來分享，鼓勵我好好養病，才能把孩子接回來，到了第三天，跟女兒通過一次電話，但她完全沒說想我，還一直想趕快結束對話的樣子，面對進廠維修的媽媽，似乎看起來一點都不擔心啊！（嘆）

直到接回來那天，哇，不得了了，一看到我就緊緊抱住，拿臉不停磨著我的手，沒多久又哭了起來，老師才告訴我，孩子這幾天在學校很容易生氣，把心事都藏在心裡，之後我刻意花了幾天，去填補那一週的空白，所以，想把這樣的經驗分享給大家。

1、告訴孩子自己的病情，鼓勵他們思考如何處理最好。

我在第一次看診、知道病情嚴重後，便回去找女兒商量，當時我還有些猶疑不定，但平常大大小小事情，我都跟女兒討論，長期累積下來，她對事情有自己的想法，當女兒主動說：「媽媽，妳還是去住院吧！我會自己照顧自己，這樣不行，妳看起來好像快死了。」我就知道她已經有了準備。

2、教導他們保護自己的方式，可以向誰求助。

雖然平時都有教孩子保護自己的方式，但真的要上場前，大人還是要多叮嚀，包括誰是可以信任的？萬一可以信任的人，突然不能信任了，又要找誰？我一直認為，若是碰到危險或困難，讓「更多人知道」比「死守在心裡」要好，這些我都反覆提醒孩子。

3、接孩子回來以後的陣痛期。

DAHLIA回家以後，會故意耍任性，似乎在試探媽媽到底愛不愛她？或可能是在發洩前一週想媽媽的委屈～我平常大剌剌，刻意花了許多時間去把她當小寶寶哄，重新建立孩子的安全感，也順道提醒她：「媽媽病好了，生活要慢慢回到正軌，不可以任性囉！」老實講，這陣痛期真的會讓人不斷發火，但壓抑心中的怒氣，改用溫暖與包容對待，也就過了，過了就沒事啦！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。