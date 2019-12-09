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中共不放棄武統　韓國瑜：中華民國追求民主的決心不會改變

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▲▼韓國瑜新北市競選總部成立造勢大會。（圖／記者李毓康攝）

▲韓國瑜9日晚間在節目上強調，中華民國台澎金馬追求民主自由的決心不會改變。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／台北報導

國民黨推出「國政配」迎戰2020大選，正副總統候選人韓國瑜、張善政9日上政論節目接受專訪。韓國瑜指出，許多民眾搞不清楚九二共識、一國兩制的差別，因此民進黨趁機從中操作，讓台灣人心生恐懼跟害怕，但台灣已經依循九二共識27年，根本也沒變得跟港澳地區一樣。

《少康戰情室》主持人趙少康提問，日本學者藤井嚴喜近期在研討會提出警告，指民進黨目前保持領先，但要嚴防中共行刺韓國瑜、宋楚瑜等在野黨候選人，導致選舉被迫無效，或台灣陷入空前混亂，你怎麼看？

由於藤井嚴喜右派反共立場鮮明，過去又主張慰安婦是假、南京大屠殺是蔣介石政權捏造。韓國瑜回應，選情謠言滿天飛，所以日本學者講這個事，他聽完也是一笑置之。

韓國瑜說，「台灣2300萬人應該把心靜下來，我們的民主非常可貴，也已經非常成熟，我們的維安也是如此，我個人對我們的民主深具信心，即便對手民調領先，但民心感受上是韓國瑜領先，明年開票，大家就會知道是假民調贏得選舉，還是民心贏得選舉。」

▲▼中共不放棄武統　韓國瑜：台澎金馬追求民主的決心不會改變。（圖／翻攝自TVBS《少康戰情室》）

▲韓國瑜、張善政上政論節目，大談2020選情。（圖／翻攝自TVBS《少康戰情室》）

趙少康又問，你進中聯辦被攻擊，民進黨高雄市議員陳致中告你外患罪，指控你支持一國兩制，也說九二共識等於一國兩制，你覺得選民能明白兩者差別嗎，你能解釋清楚嗎？

韓國瑜回答，許多民眾搞不清楚兩者差別，所以民進黨趁機說九二共識等於一國兩制，對他貼上標籤「賣台」，藉此獲得政治利益跟選票，因為這兩個字最簡單，一下就能讓台灣人心生恐懼跟害怕，「但九二共識我們已經做了27年，我們中華民國台澎金馬有完整的憲政體制，我們有自己的軍隊，有自己的貨幣，請問這跟香港澳門的一國兩制有什麼關係？」

韓國瑜指出，當時陳致中提告外患罪，但他最捍衛中華民國主權，根本沒說過支持一國兩制，所以高分檢鼓起了道德勇氣，簽結認為他完全沒有犯外患罪，還給他清白，「我們愛護台灣2300萬人的生命財產安全，我們重視下一代孩子的培養，是在這樣一個完整的憲政體制下，韓國瑜跟張院長是最愛護中華民國主權，請大家不要被民進黨騙了！」

▲▼中共不放棄武統　韓國瑜：台澎金馬追求民主的決心不會改變。（圖／翻攝自TVBS《少康戰情室》）

▲韓國瑜批評，民進黨巧妙將一國兩制跟九二共識劃上等號，藉此給他貼上賣台標籤。（圖／翻攝自TVBS《少康戰情室》）

韓國瑜說，他的兩岸政策非常成熟，也經得起考驗，呼籲台灣人面對兩岸問題，一定要用四個器官「手、腳、心、腦」好好應對，「我們沒有黃金、鑽石及石油，所以一定要對外多交好朋友，走向世界、護衛中華民國，我們有什麼好害怕？民進黨說賣台都是騙選票，過去馬英九選總統時也被攻擊賣台，請問他8年總統幹完有賣台嗎？」

韓國瑜強調，對岸70年來沒有放棄武統，不斷出言恫嚇，台灣一直處在威脅之下，為何我們還能發展？全是因為已故前總統蔣經國，行政院前院長孫運璿等人一樣發展經濟，厚實台灣發展基礎，所以台灣人要有信心，「或許共產黨解放台灣的決心不會動搖，但中華民國台澎金馬追求自由民主的決心也不會改變！」

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