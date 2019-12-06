　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

上千人瘋搶蘿蔔！還有人開直播唱歌跳舞...老闆「攔也攔不住」無奈報警

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼湖北武漢200畝的蘿蔔全被拔走。（圖／翻攝微博）

▲湖北武漢200畝的蘿蔔全被拔走。（圖／翻攝微博，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

湖北武漢一名60歲的菜農與人合夥種植的200畝蘿蔔，近日慘被千人全部拔走，期間還有人在現場開直播唱歌、跳舞，原來這一切都是「謠言的可怕」。據初步估算，農地的主人損失金額高達50萬元人民幣（約新台幣220萬元），但老闆稱之前從來沒遇到過這種情況，不打算追究，也不知道該追究誰。

綜合陸媒報導，這名菜農名叫陳德林，今年為了擴大規模，借款與他人合夥承包了200畝新地，全種了蘿蔔。但他出於好心，原本要把不抗旱、易長壞的蘿蔔免費送給附近的村民和熟人，於是私下透露他們可以去農地拔，不料消息一傳十、十傳百，最後慘被傳為蘿蔔「全部免費」。

▲▼湖北武漢200畝的蘿蔔全被拔走。（圖／翻攝微博）

事發當天，陳德林突然接到妻子的電話說，有好多人到田裡拔蘿蔔，攔都攔不住。「數百人密密麻麻地圍在田地裡拔蘿蔔，周邊還停了上百輛私家車、小三輪，人們大袋小包地扛著蘿蔔往車裡放，嘴裡還不斷地喊『免費的蘿蔔啊』。」

妻子還說，最近3天每天都有人來。昨晚10點，還有人打著手電筒在田裡找蘿蔔；今天上午還有人來，現在連一根完整的蘿蔔都找不到了。

網路上曝光的影片顯示，有的人用背扛，有人用肩挑，還有人在現場開直播唱歌、跳舞，誇張的是，甚至有人乾脆坐在田裡跟網友叫賣「十塊錢一袋、十塊錢一袋」。陳德林1日下午趕到現場時，完全無力阻抗，「我說我是這片蘿蔔的主人，這些不是免費蘿蔔。」但沒有人要理會，攔也攔不住，最後只好報警。

▲▼湖北武漢200畝的蘿蔔全被拔走。（圖／翻攝微博）

陳德林稱，他發現現場的車子停了三、四里長，「比廟會的人還多，全都是在田裡拔蘿蔔的」，甚至還有人跟他說「是你不要的」，讓他相當無奈。此外，他還表示平常田裡也不會派人盯著，認為被扯走一兩個也就算了，「哪曉得這樣搞」。最後，警方到場後也阻止不了，「幾千人，管哪個？」

事件曝光後，不少網友氣炸指出「可見這素質低到什麼程度，這都快2020年了，這種事情依然發生在我們的土地」、「貪小便宜是人的劣性根本」、「該抓還是要抓」、「太坑了」、「太過分了真可怕」、「還是得賠人家吧，種個菜很辛苦的」、「這就是搶劫啊」。

▲▼湖北武漢200畝的蘿蔔全被拔走。（圖／翻攝微博）

觀看影片請點此

►滑新聞還能亮起來，偷偷分享皮膚發光秘密！

ET快訊
謝和弦9個月前就爆婚姻危機！　怒嗆「智障結什麼婚」
她懷孕38周做產檢！醫看完突「報警」　22歲生父被起訴
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

一家人賞車！3歲女娃刮花10輛全新奧迪　店家氣炸提告...父母崩潰了

上千人瘋搶蘿蔔！還有人開直播唱歌跳舞...老闆「攔也攔不住」無奈報警

北大方正債券違約達87億元　清華紫光也遭波及

8歲兒痛苦發燒抽搐！狠父突掐脖、摀口鼻致死...還辯：幫他解脫

3歲童遭倒車輾死！他全程目睹卻未提醒...引網公憤：冷血！

美議員提議「軍艦停靠台灣」　《環時》嗆：共軍機「能掠過台北總統府上空」

7月以來首獲「不反對書」民陣8日遊行　警：出現暴力將終止

雙雙慘死…阿嬤6F「緊抱愛犬」決然跳下！老伴在家被砍多刀血肉模糊

不加徵反制關稅　陸開展黃豆豬肉等美商品「排除工作」

打完2劑狂犬疫苗！9歲女童1年內視力「跌到0.08」…淚崩：我看不到黑板了

林志玲哥哥代她現身靈堂　黑人、袁詠琳希望「Godfrey走的有意義」

謝和弦老婆含淚「檢舉吸毒」　警按鈴她哭著開門：有人呼麻…

三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

Hebe田馥甄跨年會在這裡！　不捨高以翔「珍惜每一個日常」

上健身房嬌羞式跑法、狂出怪聲 教練被他惡整...一見狀嚇到噴水

楊丞琳「人生第一次」李榮浩家過年　負責把菜吃光「他媽媽人很好！」

楊晨熙被男友人摸大腿不反抗？　大飛幫女友說話：她有！可能做得不明顯..

大鈔沒得找！外送員勸「可退餐」 　女客整碗麻油雞甩他...還抓下體

爸爸駕堆高機「你先下車」後翻覆　7歲兒一旁全程目睹父慘被壓死

陳意涵不小心點燃衛生紙　老公一旁嚇到：妳在幹嘛！

一家人賞車！3歲女娃刮花10輛全新奧迪　店家氣炸提告...父母崩潰了

上千人瘋搶蘿蔔！還有人開直播唱歌跳舞...老闆「攔也攔不住」無奈報警

北大方正債券違約達87億元　清華紫光也遭波及

8歲兒痛苦發燒抽搐！狠父突掐脖、摀口鼻致死...還辯：幫他解脫

3歲童遭倒車輾死！他全程目睹卻未提醒...引網公憤：冷血！

美議員提議「軍艦停靠台灣」　《環時》嗆：共軍機「能掠過台北總統府上空」

7月以來首獲「不反對書」民陣8日遊行　警：出現暴力將終止

雙雙慘死…阿嬤6F「緊抱愛犬」決然跳下！老伴在家被砍多刀血肉模糊

不加徵反制關稅　陸開展黃豆豬肉等美商品「排除工作」

打完2劑狂犬疫苗！9歲女童1年內視力「跌到0.08」…淚崩：我看不到黑板了

歐陽妮妮蜜桃臀滑出水面美翻！　泳池辣照網揪出「右方亮點」本尊認了

CBA／廣廈主場勝天津　劉錚6分中斷連4場得分雙位數

一家人賞車！3歲女娃刮花10輛全新奧迪　店家氣炸提告...父母崩潰了

中職／今天接通知缷下教頭　陳連宏：感謝富邦給機會

謝和弦9個月前就爆婚姻危機！　怒嗆「智障結什麼婚」：還要互看臉色

快訊／佛州海軍航空基地驚傳槍擊！　大門緊急關閉…槍手尚未被捕

婚宴一桌35K「包太少會不會被請出去」　網解答：不用包！

終於等到蘿拉蜜思第2櫃點！買聖誕彩盤送蜜粉　開幕限定比周慶更划算

AI Taoyuan-2019國際新創機器人節　機器人搖滾伴奏開幕

即時新聞害死多少人啊！金馬影帝《鏡子森林》狂電後輩記者飆演技

朋友找「辣台妹」在壽星身上熱舞！他一臉厭世...網友淚：放過他吧

大陸熱門新聞

超合身旗袍！買家秀前凸後翹照　全網笑暈

28歲女腹痛急診…醫傻：雙腿間鑽出嬰孩頭

高挑醫科女機場「拼車回校」後身亡

香港罕見有感地震　規模1.4

他目睹3歲娃輾斃...網痛批：冷血

砧板從沒洗過！58歲男換上肝癌末期

人妻躲房內與丈夫冷戰　「下秒傳尖叫」人消失了

港生赴台求庇護援助 官員齊缺席

雙雙慘死…阿嬤6F「緊抱愛犬」決然跳下！

情侶半夜回飯店！床上卻躺「陌生喪服男」嚇壞

寧波現場／女粉爆高以翔「暖舉」：晚上難過到睡不著

即／港議員發起林鄭彈劾案　投票後被否決

神似「彌勒佛」！他被富婆「供養」

《追我吧》永久停播　總監出面道歉

更多熱門

相關新聞

敷電熱眼罩！她雙眼突睜不開...醫：差點失明

敷電熱眼罩！她雙眼突睜不開...醫：差點失明

3C時代的來臨，造成人們不僅上班忙著看電腦，就連下班都瘋狂使用手機，但這些習慣往往會影響我們的健康。大陸日前一名女子由於每天使用電腦工作，甚至經常熬夜加班，導致用眼過度，但她並沒有即時就醫治療，而是誤信偏方上網購買含有中藥的「電熱眼罩」，回家熱敷，不料此舉差點讓她失明。

顧客投訴菜裡有蛆！經理當場夾起吞下

顧客投訴菜裡有蛆！經理當場夾起吞下

影／男子被提醒講電話小聲點...下秒暴怒飛踢

影／男子被提醒講電話小聲點...下秒暴怒飛踢

天降巨鼠砸中她　店家錢照收：沒受傷

天降巨鼠砸中她　店家錢照收：沒受傷

華為僅用149天！手機全球出貨量破1億台

華為僅用149天！手機全球出貨量破1億台

關鍵字：

湖北武漢蘿蔔陳德林

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

大義滅親！謝和弦老婆含淚檢舉吸毒

前一天帶美眉「開房過夜」…謝和弦吸毒遭老婆檢舉

謝和弦「帶妹開房」女主角疑是直播主

謝和弦呼麻後「痛罵老婆逼分手」！Keanna愛了7年罹憂鬱症

謝和弦頂16度寒風「霸氣脫光」 　開嗆：柯文哲沒LP

辜莞允被控偷拍「鮪魚」　裸露照神秘消失

歐陽妮妮「開臀趴地」全被PO上網

快訊／謝和弦帶妹開房過夜又吸毒　3萬元交保！

利菁「心流血了嗎」大飛認：我沒有心了！

在不瘋狂7黑暗內幕！年收6000萬只給月薪6K

南華高中校長保謝和弦！阿扣笑回婚姻狀況

冬天日本旅遊這樣穿　秒被當作觀光客

她懷孕38周做產檢！醫看完突報警…22歲生父GG了

超合身旗袍！買家秀前凸後翹照　全網笑暈

周杰倫遭小巨蛋打槍爆氣怒譙阿信也按讚！

更多

最夯影音

更多
林志玲哥哥代她現身靈堂　黑人、袁詠琳希望「Godfrey走的有意義」

林志玲哥哥代她現身靈堂　黑人、袁詠琳希望「Godfrey走的有意義」
謝和弦老婆含淚「檢舉吸毒」　警按鈴她哭著開門：有人呼麻…

謝和弦老婆含淚「檢舉吸毒」　警按鈴她哭著開門：有人呼麻…

三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

Hebe田馥甄跨年會在這裡！　不捨高以翔「珍惜每一個日常」

Hebe田馥甄跨年會在這裡！　不捨高以翔「珍惜每一個日常」

上健身房嬌羞式跑法、狂出怪聲 教練被他惡整...一見狀嚇到噴水

上健身房嬌羞式跑法、狂出怪聲 教練被他惡整...一見狀嚇到噴水

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面