上千人瘋搶蘿蔔！還有人開直播唱歌跳舞...老闆「攔也攔不住」無奈報警

▲湖北武漢200畝的蘿蔔全被拔走。（圖／翻攝微博，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

湖北武漢一名60歲的菜農與人合夥種植的200畝蘿蔔，近日慘被千人全部拔走，期間還有人在現場開直播唱歌、跳舞，原來這一切都是「謠言的可怕」。據初步估算，農地的主人損失金額高達50萬元人民幣（約新台幣220萬元），但老闆稱之前從來沒遇到過這種情況，不打算追究，也不知道該追究誰。

綜合陸媒報導，這名菜農名叫陳德林，今年為了擴大規模，借款與他人合夥承包了200畝新地，全種了蘿蔔。但他出於好心，原本要把不抗旱、易長壞的蘿蔔免費送給附近的村民和熟人，於是私下透露他們可以去農地拔，不料消息一傳十、十傳百，最後慘被傳為蘿蔔「全部免費」。

事發當天，陳德林突然接到妻子的電話說，有好多人到田裡拔蘿蔔，攔都攔不住。「數百人密密麻麻地圍在田地裡拔蘿蔔，周邊還停了上百輛私家車、小三輪，人們大袋小包地扛著蘿蔔往車裡放，嘴裡還不斷地喊『免費的蘿蔔啊』。」

妻子還說，最近3天每天都有人來。昨晚10點，還有人打著手電筒在田裡找蘿蔔；今天上午還有人來，現在連一根完整的蘿蔔都找不到了。

網路上曝光的影片顯示，有的人用背扛，有人用肩挑，還有人在現場開直播唱歌、跳舞，誇張的是，甚至有人乾脆坐在田裡跟網友叫賣「十塊錢一袋、十塊錢一袋」。陳德林1日下午趕到現場時，完全無力阻抗，「我說我是這片蘿蔔的主人，這些不是免費蘿蔔。」但沒有人要理會，攔也攔不住，最後只好報警。

陳德林稱，他發現現場的車子停了三、四里長，「比廟會的人還多，全都是在田裡拔蘿蔔的」，甚至還有人跟他說「是你不要的」，讓他相當無奈。此外，他還表示平常田裡也不會派人盯著，認為被扯走一兩個也就算了，「哪曉得這樣搞」。最後，警方到場後也阻止不了，「幾千人，管哪個？」

事件曝光後，不少網友氣炸指出「可見這素質低到什麼程度，這都快2020年了，這種事情依然發生在我們的土地」、「貪小便宜是人的劣性根本」、「該抓還是要抓」、「太坑了」、「太過分了真可怕」、「還是得賠人家吧，種個菜很辛苦的」、「這就是搶劫啊」。

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