就是要你正！　成醫人工智慧推動【精準醫療】

▲成大醫院口腔醫學部口腔顎面外科，發展「最佳對稱面程式」，找出最佳對稱面。（圖／成醫提供，下同）

記者林悅／台南報導

精準醫療是現代醫療的趨勢與目標，透過基因、生理大數據，輔以人工智慧的運算與分析，能及時輔助醫師快速做出精確診斷、制定個人化療法，達成快速、精準、安全、有效的治療，更能衍生健康管理、預防、監測等各層面的運用。

成大醫院口腔醫學部口腔顎面外科，發展「最佳對稱面程式」，將顏面歪斜、咬合不正之病人的中臉部與下顎骨間偏斜現象予以量化，幫助口腔外科、整形外科與齒顎矯正科醫師設計對稱之顏面，恢復正常的咬合功能，幫助重建信心，同時維護口腔功能與健康。

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因為臉部對稱很重要，對於個人在美觀、社交、心理、功能及身體健康上都有重要意義，此一顎顏面手術用的3D手術設計系統，目標是「美觀與功能兼具」。傳統上，評估臉部不對稱是採取紙上側顱分析術。但這套分析臉部對稱的軟體，將中臉部與下顎骨之間偏斜的現象予以量化直接呈現在電腦銀幕上，可以幫助醫師找出「最正」的你。

成大、成大醫院的精準醫療，尚有：母嬰健康照護前瞻計畫、人工智慧深度學習結核病痰液抹片自動辨識系統、人工智慧肝臟病理切片影像分析系統。成大基因體醫學中心的基因檢測技術應用，以產前基因檢測為重點，配合現行產檢內容及新生兒篩檢方案，提供完整的「母嬰健康照護前瞻計畫」。如，孕前可經由胚胎著床前染色體篩檢（PGT-A）後植入染色體正常之胚胎，降低因胚胎染色體異常而發生的流產，提高著床率；若有家族遺傳疾病史，可透過胚胎著床前基因診斷（PGT-M）將健康胚胎植入，避免致病基因遺傳給下一代。

此外，孕期間則有SMA脊髓性肌肉萎縮症、非侵入性產前染色體檢測、羊水染色體檢查等；產後也有新生兒各種檢驗守護寶貝，如出生時收集臍帶血或抽取寶寶腳跟的血液即可檢驗新生兒是否有：先天中樞性呼吸換氣不足症候群、聽損基因檢測等潛在的致病風險，以求「早期診斷、早期治療」的最佳成效。

▲人工智慧深度學習結核病痰液抹片自動辨識系統，準確率可高達95％以上。

「人工智慧深度學習結核病痰液抹片自動辨識系統」，會依照疾管署所建議的檢查路徑，在染色處理後之抹片上移動並自動聚焦取像，並針對影像進行結核菌辨識，偵測到的結核菌影像會被記錄下來，提供給醫檢人員作為參考。系統辨識1張抹片只需3分鐘（含自動對焦取像），視野數為疾管署建議之2倍以上，而準確率可高達95％以上。

而病理切片的影像圖像龐大，判讀耗時、繁瑣，參數之量化統計困難，透過AI 病理影像分析系統的特別設計，就能參考細微特徵及巨觀結構之深度學習模型，再結合影像分析統計與人工智慧技術，提供微觀與巨觀之輔助診斷資料計算，進行自動化病灶分析。「人工智慧肝臟病理切片影像分析系統」可提供腫瘤病變區偵測、細胞核與淋巴球偵測及其量化計算、纖維分析等功能，並因此據以預測發炎等級與癌症期程。