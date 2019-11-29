成大醫院傷害案凶嫌林光宇　改任斗六分院今天復職上班

▲前成大醫院體外循環師林光宇（左），向成醫申請復職，成醫考決定林員到成醫斗六分院復職上班。（圖／資料照，記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

成醫開刀房兇殺案兇嫌、體外循環師林光宇，案發後除被依一審依普通傷害罪及違反醫療法判刑1年外，公懲會在2019年5月下旬對林光宇做出休職半年到11月下旬的判定，林光宇日前向成醫申請復職，成醫方面考量林光宇工作權、患者安全、院內受害人員權益等，決定林光宇從11月29日起到成醫斗六分院復職上班。

成大醫院發表聲明指出，林員因涉刑事案件，經公務人員懲戒委員會於2019年5月22日判決休職6個月在案，11月29日休職期限屆滿，林員在10月31日向成醫申請復職。院方考量林員涉刑事案件，目前在台南高分院審理中。台南地院於2018年10月5日羈押林員時曾作出禁制令如下：1、不得進入成大醫院；2、不得以任何方式接觸告訴人、證人，或其他先前之同事。為審慎周延起見，就林員申請復職案，院方相關單位開會討論並審酌法令規定、司法裁判、當事者權益並兼顧病人安全、醫療運作等各層面，同意林員復職並依法保障林員之公務職級與待遇，暫派林員於成大醫院斗六分院工作。

據了解，林光宇原本是心臟外科負責葉克膜的體外循環技師，有護理師資格，因為斗六分院沒有台南總院較完備的急救設施，且葉克膜是跟時間賽跑搶救人的事、需要日夜3班輪班、工作壓力較大，所以成醫院方先安排林光宇從事工作壓力較輕的內勤醫療行政工作，不會在第一線接觸患者，已通知林於29日到斗六分院報到上班。

成醫指出，林光宇與受害人陳彩鳳之間的訴訟及調解問題，目前林光宇刑事官司仍在二審審理，陳彩鳳在案發後承受很大的創傷壓力，社會輿論指有職場霸凌問題，這讓陳彩鳳難以釋懷，雙方調解問題院由雙方自行處理，院方會持續關懷。

林光宇表示，已接到成醫通知，從29日起到斗六分院工作，案發後他失業1年多，曾賣臭豆腐、到小醫院打工做醫療相關工作，雖然妻子有工作，但他有2個孩子要養，他必須要工作養家，能到成醫斗六分院服務，是他職涯的新開始，雖陌生但會盡力設法調適，工作方面會接受分院安排，也會盡力與同仁平和相處，其實他待人很客氣！

林光宇也說，因成醫仍禁止他回成醫總院及與同仁接觸，他無法當面向陳彩鳳致歉與談和解事宜，目前只能透過律師去跟談，但1年多來一直無法談成和解，這問題他會請律師繼續努力，他因一時衝動造成陳彩鳳身心上傷害，對她甚感抱歉，他希望能當面向陳彩鳳道歉及談成和解，林光宇強調，事情發生後，受到很多人幫助，才能度過難關。

成醫開刀房兇殺案，發生在2018年9月28日上午，當時為成醫體循環師的林光宇持刀殺傷同事陳彩鳳等，檢察官以殺人未遂罪嫌起訴兇嫌林光宇，台南地院一審認為本案涉及職場霸凌問題，2019年3月間改依普通傷害罪及違反醫療法對林光宇判刑1年，惟受害人陳彩鳳與檢察官不服上訴二審，目前本案在台南高分院審理中。

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