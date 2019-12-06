茶控必訪！嘉義「茶道生活節」週末登場　還有日式抹茶體驗

▲嘉義市將於12月7日舉辦為期兩周的「茶道生活節」。（圖／《嘉義市政府文化局》提供，以下皆同。）

實習記者趙家玉／綜合報導

喝著阿里山上產的茗品，聽著火車嗚嗚聲，嘉義市將於12月7日在具有百年歷史古蹟的嘉義製材所舉辦「茶道生活節」，為了拉抬冬季觀光，以及推廣在地物產，特別在12月的兩個周末（12／7、12／8、12／14、12／15）舉辦，邀請各地旅人齊聚一堂，感受嘉義的古蹟人文之美，優雅生活步調，以及嘉義的茶香餘韻。

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▲茶道生活節以「傳統經典」、「城市自然」、「年輕創意」三大主題出發。

「茶道生活節」以「傳統經典」、「城市自然」、「年輕創意」三大主題出發，有安排正宗室內茶席體驗讓民眾感受正式的茶禮、茶儀、茶香氣；也有打造首次以城市為名的「城市戶外茶席」，在悠活綠地草原上悠閒品茗，以茶會友、以茶交心；還有來自嘉義在地調茶冠軍好手的定時創意調茶表演，不僅呈現茶與其他食材搭配的多變可能，也展現嘉義年輕學子的青春活力。另外，特地規劃日式抹茶體驗與波斯茶體驗，使民眾了解各國的飲茶文化並感受到嘉義市城市的包容多元。

▲特地為民眾規劃日式抹茶體驗與波斯茶體驗，以此了解各國的飲茶文化。

▲活動安排精彩的茶藝展演與茶樂舞表演。

除了豐富的茶多元體驗活動外，也有安排精彩的茶藝展演與茶樂舞表演，使民眾同時體驗味覺與聽覺的極致茶滋味享受。另外，也有展出從清末民初至現代時尚的經典茶器物，令人一窺茶歷史樣貌，展現嘉義市茶文創的無限魅力以及兼容並蓄的純樸人情。

▼「茶道生活節」活動現場。