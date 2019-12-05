逆風公益助5萬青年提升就業力　2020年3月起全國全家可捐款

▲DS Studio 徐志山總監（左1）、撰思文創劉呈顥總監（左2）、全家便利商店公共關係暨品牌溝通室吳采樺副部長（右2），二棲設計林呈軒導演（右1）。（圖／逆風少年大步走提供，以下皆同。）

生活中心／綜合報導

台灣少年權益與福利促進聯盟與全家便利商店共同推出「逆風少年大步走」公益行動已邁入第10年，幫助近5萬名台灣青少年提升就業力與學習力，進行生涯規劃與穩定職涯發展，完成階段性夢想。這次台少盟與全家便利商店共同合作，於今（5日）舉辦「啟動x翻轉」公益論壇，更邀請逆風計畫第一屆代言人范瑋琪錄製影片為活動發聲。

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▲台少盟理事長李建清積極參與逆風計畫，未來針對「消除貧窮」、「健康與福祉」、「就業與經濟成長」三項指標為方向努力。

全家公共關係暨品牌溝通室吳采樺副部長、台少盟理事長李建清、秘書長葉大華，共同預告2020年3月4日起，逆風計畫零錢捐公益行動，將正式起跑於全國3532間「全家」店面零錢捐通路，用零錢捐力量來挺助「逆風」下一個十年。

逆風計畫未來會針對「消除貧窮」、「健康與福祉」、「就業與經濟成長」三項指標為方向，並結合CRC〈公約第三十二條〉，兒童有免於經濟剝削之權利，包括不應從事有害其身心、 精神、道德或社會發展之工作以及〈公約第二 十八條〉，兒童有接受免費義務教育之權利，並應享有適當之中等教育、職業教育及高等教育之權益，建構全新的「逆風」計畫，因應下一世代青少年的發展。

▲參與的來賓都非常投入於公益活動。