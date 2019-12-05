經銷商漏風聲　AirPods Pro可能於下週末開賣

▲AirPods Pro傳出可能於下週末開賣。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

Apple首款主動降噪耳機AirPods Pro早在10月底時就在美國等國家上市，但是遲遲未聽聞台灣的相關發售消息；現在有部落客傳出AirPods Pro即將在12/10開放預購，《ETtoday新聞雲》記者立刻詢問多家經銷商相關發售消息，有經銷商透露，AirPods Pro表訂在12/10當週週末正式在台發售，不過僅能說是「表訂」，因為貨物到港有時會產生海關「卡」檢驗等問題，因此可能會有延後發貨的情況。

事實上，AirPods Pro已於10/31就通過NCC電檢，根據常理來說，產品在通過NCC電檢後，將在不久後開賣；而若是在下週開賣，恰好可以衝刺一波月底的聖誕節商機。

據了解，AirPods Pro是為Apple首款入耳式主動降噪耳機，這樣的設計可以進一步地提升配戴舒適性，每副耳機都將提供三種不同尺寸的軟矽膠耳塞套，讓每一個消費者都可以找到適合自己的耳塞套尺寸。

且為了進一步最大化舒適度，AirPods Pro採用創新的透氣系統來維持耳內壓力均衡，進而將其他入耳式設計中常見的不適感降至最低。AirPods Pro可防汗抗水，使其非常適合活躍好動的生活方式。

先前AirPods Pro首波開賣時，記者也透過友人從香港帶回耳機進行測試，這款耳機的本體較先前的AirPods短了一點，再加上這次採用入耳式的設計，所以AirPods Pro耳機看起來與寶可夢的「喇叭芽」相似。

實際配戴上AirPods Pro並開啟降噪模式後，世界彷彿瞬間靜音，這項功能在搭乘大眾交通工具時，勢必是一大利器。

另外，AirPods Pro還提供了一個貼心的設計，因為官方宣稱本次推出的耳機配戴舒適度提高，且還提供三種不同尺寸的耳塞套，為了讓使用者更確定當下使用的耳塞套適合自己，因此在系統端還提供「耳塞套服貼程度測試」。

整體來說，這款耳機雖然定價對許多人來說看似偏貴（官網定價為7,990元），不過以實用性、配件等方面來說，其實價格不算太高昂。有興趣的消費者，近期不妨可以多多關注官方相關釋出消息。

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