查證＋把關！傳統與網路媒體齊聚世新　談選舉新聞報導倫理

新聞媒體自律協會邀集媒體與學者專家共同討論選舉新聞報導倫理相關議題。

生活中心/台北報導

中華民國新聞媒體自律協會與世新大學特別邀集報紙、電視、廣播等傳統媒體與網路媒體,以及中選會,學者代表和新聞媒體自律協會的評議委員,共同針對選舉新聞報導倫理進行意見交流。

近年來的幾次大選,媒體於選舉期間報導對大選過程及結果影響日深,特別在4螢傳播(電腦、平版、手機、電視)的興起,徹底改變了大眾接收訊息的方式。以選舉新聞報導來說,公平時間及對等原則是廣播、電視及報紙等傳統新聞媒體必須遵循的新聞專業倫理,但在網路普及之後任何人用一支手機就可以製作上傳新聞,可以想見,未來的選舉新聞將面臨更多的亂象和爭議,甚至危及我們的民主制度。

新聞媒體自律協會理事長同時也是世新大學校長吳永乾在開場時,即提到網路上不公平的評論對於選舉來說影響很大,因此選舉期間候選人的媒體近用權更應受到重視。蘋果日報許麗美副總接著呼應,對於一些網路批露的獨家新聞,有時候媒體不得不追,尤其是針對各陣營的發言人查證有些難度,再加上報紙的更新或者撤回也無法即時。

台灣廣播公司馬長生董事長更提到媒體常用「以上報導不代表本台言論」的用語,不知道是卸責還是避責,但不查證就會被蒙蔽。

世新大學新聞傳播學院溫偉群院長跟大家分享CNN的三層守門制度。

世新大學新聞傳播學院溫偉群院長則分享,引用世新大學簽訂夥伴學校的CNN的作法,CNN有三層的守門制度,第一層是法律專家的檢視Can we do it?第二層是標準作業的檢視shall we do it?第三層則是由資深編輯檢視How do we do it?溫院長也提到即使CNN有這三層的守門機制,但仍在1988年與2017年個犯了一次的嚴重錯誤,可見媒體的事實查證的重要。

ETtoday新聞雲總編輯林妏純以原生網路媒體ETtoday的查證方式來說明其新聞製播流程,她提到避免新聞內容被操弄,一定要進行查證,ETtoday也和事實查核中心合作,一旦查證後會馬上接到通知,若有錯誤不會刪除,而是改以正確的內容在刊登的方式來更新。

林妏純總編輯更提到ETtoday會利用進步雲來討論與檢討所刊登的新聞,包含刊登某一方的內容過多,或者其他媒體更新,但ETtoday卻無更新的情形,由資深記者來負責把關。

吳永乾理事長在會議末了也語重心長的提醒所有媒體業者,查證有很多方式,唯有多管道的消息來源,以及充分地將所有資訊揭露,有信心的接受民眾的檢驗,民眾對媒體的可信度才能提升。



ETtoday新聞雲總編輯林妏純表示即使是第一手的新聞出去,也會進行查證。