【廣編】荒野亂鬥 X LINE FRIENDS　動態貼圖限時免費下載

【廣編特輯】

圖、文／Supercell提供

Supercell 旗下即時對戰射擊手機遊戲《荒野亂鬥》首度展開聯動合作，與《LINE FRIENDS》可愛人氣角色熊大、莎莉、雷納德攜手，打造出《荒野亂鬥》英雄們的新造型，於遊戲中陸續推出後，深受好評。3日再推出熊大普里莫造型，並釋出熊大如何變身熊大普里莫的動畫影片。

《荒野亂鬥》自上線以來，設計了30位別具特色的英雄，有似仙人掌外觀擄獲人心的史派克、會召喚出幫手熊靈的妮塔，還有跟蝙蝠特別有緣的莫提斯等，這次與《LINE FRIENDS》合作推出造型的角色，同樣具有個人色彩，其中最特別的是熊大與艾爾普里莫的結合，熊大換裝摔角手服裝，遊戲內保有熊大頭大特色的模組，攻擊時俐落的身形與有頭大的外觀更增添了反差萌，另外，官方還特別製作了熊大一步一步完成夢想，與偶像艾爾普里莫相遇，並變身熊大普里莫的熱血動畫。

為了慶祝首度聯動，雙方合作限時推出熊大普里莫、莎莉里昂與雷納德卡爾的免費動態貼圖，即日起只要將LINE FRIENDS官方帳號加入好友，就能在活動期間免費下載超可愛的貼圖。喜歡《荒野亂鬥》與《LINE FRIENDS》的話，不要錯過到《LINE》下載動感十足免費貼圖，並下載《荒野亂鬥》感受可愛英雄們的魅力。