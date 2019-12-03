2019路竹番茄節將登場！產地直銷「食番安心」好康一籮筐

▲路竹蕃茄。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

「食番安心-2019路竹番茄節」即將12月7日、8日於路竹體育園區登場。今年以食安為主軸，搭配番茄、花椰菜、雞蛋和虱目魚「路竹四寶」，透過創意裝置、親子互動設施以及農特產美食展售，在兩天活動中，邀請市民朋友一來路竹品嘗美味的番茄，度過健康、歡樂的親子假期。

▲食番安心-2019路竹番茄節將登場。（圖／記者洪靖宜翻攝）

今年路竹番茄節將邀請十分受到歡迎的momo家族藍莓姐姐跟YOYO TV天竺鼠姐姐，搭配國民女神黃思婷及在地各級學校優秀的表演團體，陪同民眾開心歡度。現場有路竹在地農特產品產地直售及各式美食市集，讓民眾有更多的選擇，也讓農友可以將最新鮮的番茄蔬果送到民眾手中。買不過癮，也可搭乘鮮採番茄接駁專車直達下坑番茄農地，親自體驗採收番茄的樂趣，將又甜又營養的番茄採栽回家。

另外，還有不可錯過的好康優惠《高雄市家禽生產合作社》攤位提供「番茄養生雞湯」、「番茄蜜汁雞翅」、「番茄雞肉串」免費品嘗，每日數量有限，送完為止。《路竹双生》攤位也加碼提供憑三張當期發票(11月-12月)可兌換「番茄虱目魚丸湯」或「番茄醋」，發票1張可兌換「蒟蒻番茄」1份，數量有限，換完為止。

▲食番安心-2019路竹番茄節將登場。（圖／記者洪靖宜翻攝）

現場親子同樂區則有小朋友最喜歡的兒童充氣遊樂設施及復古童玩，讓爸爸媽媽帶著家中寶貝盡情歡樂暢遊園區。趣味闖關送好禮、番茄糖葫蘆親子DIY更是不容錯過。

「2019路竹番茄節」也提供免付費服務專線0800050012，提供市民查詢番茄節的相關資訊，更多精彩活動在「高雄路竹番茄節」FB粉絲專頁有詳細資訊。為了避免活動當天塞車之苦，主辦單位也提供免費接駁專車，讓大家可以輕鬆抵達會場，開心玩耍，滿載而歸。

「時間對我們來說完全沒用！」