質疑民眾黨沒政策主張　宋楚瑜批：不能只有講個蔣渭水

▲親民黨主席宋楚瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊亞璇／台北報導

親民黨主席、總統候選人宋楚瑜3日上午接受廣播專訪，談及台北市長柯文哲組黨時表示，「他從來沒有跟我一次談過他要準備組黨」，並質疑民眾黨的政策主張是什麼？「不能只有講個蔣渭水」。

主持人問說，為什麼不支持柯文哲，讓第三勢力成為完整聯盟？宋楚瑜反問，你為什麼不問柯文哲為什麼不支持親民黨呢？創一個黨多難，創一黨最重要基本主張理念，「我請問他們的基本理念是什麼？兩岸基本政策是什麼？對國家長遠的規劃是什麼？」



「我們一直在幫他忙，但是他從來沒有跟我一次談過他要準備組黨」，宋楚瑜表示，他只有跟柯文哲談過怎樣做好市長的工作，要去真正對每一個地方事情，重新把執行力加強，他沒有談過政黨的事情，主要是談台北市政。



被問到兩人有心結嗎？他強調，「我沒有心結，他兩次參選，如果我沒有幫忙，對不起，我直接大膽的、很直率的說他會當選嗎？我當然有幫他忙，所以我跟他沒有什麼心結」。



宋楚瑜接著說，但是對於組黨這件事，他不了解，「組一個黨要有主張、基本政策，到目前為止，不能只有講個蔣渭水，過去的這些，你要講的是未來」，兩岸基本政策是什麼，對國家發展政策是什麼，政綱政策要講清楚。

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