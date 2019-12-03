國軍買「平板」給值星排哨　立委突破盲點：營區沒WiFi只是顯示器

▲桃園市消防局利用平板電腦讓救災更有效率，如今傳出國軍也將採購平板電腦給連級單位。（資料照片／記者沈繼昌翻攝）

記者葉國吏／綜合報導

國防部108年花8000萬預算，替國軍連隊排級幹部與職星官採購平板電腦，藉此建制線上公文書系統，推動業務資訊化。不過此舉卻被立委質疑，國軍添購平板電腦「但營區根本沒WiFi」，平板電腦基本上就淪為一個顯示器而已。對此國防部特地發佈新聞稿澄清，平板電腦可以接網路線連結國軍軍網，所以不需要建立營區WiFi系統。

根據《軍聞社》報導，國防部針對「營區沒WIFI卻擅自動用管制預算購買平板」一事，表示此案規劃主在減少部隊行政庶務及人力負荷，採客製化方式訂製平板電腦，期能透過資訊化管理系統與工具，整合基層所有表簿冊及內部管理實務作業，有效減輕基層部隊行政負荷。

國防部指出，全案為昭慎重，於107年7月至12月指定營區試行半年，驗證結果，平板電腦對於基層連隊的衛哨、管理、值星、行政庶務等工作均可有效支援，符合部隊需求。另平板電腦採有線網路方式鏈結國軍軍網，無須建立WI-FI，與民間網路實體隔離，以符合國軍資安政策。

國防部進一步表示，審酌此案確屬基層部隊急需，於完備相關審查程序後核定管制預算支應，並確遵立法院決議，循例於108年7月將運用情形已陳報立法院備查，絕無利用休會期間逃避國會監督之情事。