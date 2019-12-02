北水局放流魚苗12萬6千尾　回饋水庫淹沒區居民

▲北水局將邀請石門國小師生一起放流魚苗。（圖／資料照／北水局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

放流魚苗，除淨化水庫水質，還可回饋水庫淹沒區居。北區水資源局辦理魚苗放流暨水資源教育宣導活動，3日下午於石門水庫大壩碼頭舉行，將邀請石門國小師生一起放流12萬6千尾的魚苗。北水局副局長郭耀程2日表示，每年魚苗放流會利用颱風季節後，水庫不會進行大規模放水時機進行，以豐富水庫魚源。

▲北水局將邀請石門國小師生一起放流魚苗。（圖／資料照／北水局提供）

郭耀程說，石門水庫為供應臺灣北部區域民眾用水重要水資源設施之一，多年來為保護水庫水域水質、維護設施安全及兼顧回饋水庫淹沒區居民等考量，會利用颱風季節後水庫不會進行大規模放水時機進行魚苗放流。

3日進行放流魚苗，會選擇可淨化水庫水質且適合水庫生長環境的魚種，魚苗每尾約為10公分長，這些魚苗在成長過程如大頭鰱會吃水中浮游生物和藻類，烏鰡會吃蛤螺類，草魚會吃布袋蓮、浮萍等，因此對水庫水質淨化有很大幫助，並減少蛤螺類對水庫閘門等水工設施造成不利的影響。

而石門水庫在不使魚源枯竭且適度回饋水庫淹沒區居民的前提下，允許水庫淹沒區居民經申請核可捕撈魚類，惟限制捕撈方式及管制漁民總人數在72人以內，這些魚苗於一年後約可長至3斤大，兩年後可達到6斤至10斤，其捕撈收入是政府對水庫淹沒區居民的具體回饋。

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