韓媒指三星拿英特爾代工14奈米CPU訂單　分析師：不可能

▲據傳英特爾委託三星批量生產14nm晶片。（圖／路透社）

記者謝仁傑、周康玉／綜合報導

2018年以來，英特爾一直努力在滿足市場對14奈米的中央處理器（CPU）需求的問題。根據半導體行業消息人士表示，英特爾已經選擇三星作為第三方代工廠，提高其14奈米晶片的產能。台灣半導體產業分析師表示，兩者製程計算基礎不同，根本不可能。

根據韓國媒體Pulsenews報導，據傳三星被選為合作夥伴，是因為它可以滿足英特爾對14奈米生產需求的幾個代工廠之一，但沒有詳細的生產時間表。

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雖然14奈米工藝已經十分成熟，但自2018年以來，英特爾14奈米CPU持續缺貨，在上週的一份道歉聲明中，英特爾強調為了滿足市場需求，今年在14奈米晶圓產能上的資本投入已經創下歷史紀錄，同時也在努力提升10奈米晶圓產能。

最近英特爾為延遲發貨向客戶公開道歉。致歉信中還提到，儘管產能增加使得其下半年PC CPU供應比上半年有了兩位數增長，但2019年的市場增長超出他們的努力和第三方的預測，供應狀況仍可能不足以應付需求。

▲英特爾的公開致歉信（點圖放大）。（圖／取自Intel）

眾所周知，英特爾過去曾透過台積電（TSMC）來代工製造其某些產品。當時尚無與台積電達成詳細協議的消息，但英特爾長期以來一直承認會努力尋求委外代工。

根據新浪財經報導指出，英特爾委外代工的業務大多是一些出貨量大、但利潤低的晶片，比如以台積電16奈米製造Nervana NPP-T神經網路加速器，或以台積電7奈米製造Mobieye汽車晶片、Barefoot網路晶片等。

報導指出，之前市場傳出三星將為英特爾代工14奈米Rocket Lake處理器，但由於此次尚未公佈生產計劃，所以三星是否幫英特爾代工14奈米Rocket Lake處理器，暫時不得而知。

此外，韓媒指出，三星已經鎖定了英特爾的大量14奈米晶片訂單，由於儲存器市場的需求正在減弱，這份合作對三星而言也十分有利。

對此，台灣半導體產業分析師表示，三星和英特爾本身就屬兩個不同陣營，製程基礎不一樣，三星的14奈米僅僅等於台積電的16奈米，是較為落後的製程。

此外，從應用端來看，英特爾缺貨的是筆電晶片，採用的是CISC（complex instruction set computer）指令集；三星生產的是手機晶片，採用的是RISC（reduced instruction set computer）指令集，兩者迥異。綜合上述，韓媒此消息看來很難成立。

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