小三淪裸屍！他殺女友扒光衣藏邪惡陰謀　燒金紙驚見「人臉」謝警申冤

▲筍農到山區竹林採筍，赫然發現地上有顆骷髏頭。（圖為示意畫面）

圖文／鏡週刊

台南市南化區玉山里往關山里的產業道路因風災中斷多時，路旁偏僻的竹林人煙罕至，2018年8月14日上午，一名筍農前往當地採筍，赫然發現地上有一顆骷髏頭，嚇得他立刻報警。

台南市警局玉井分局偵查隊及轄區玉山派出所獲報，立即動員前往查看，在附近搜索又撿到21塊人骨。因當地有許多早期埋葬的私墓，員警見骨頭已發黑，原認為是先人遺骨，欲以無名屍結案。但分局長楊青垂到場仔細察看，發現頭骨及肩胛骨都有撞擊痕跡，認為應朝他殺的方向偵辦，因而與凶手展開一場鬥智鬥力的拔河。

▲竹林中不僅有1顆骷顱頭（紅圈處），旁邊還有21塊人骨。（翻攝畫面）

當年曾前往台南尋人的高市警局張姓偵查佐回憶說，該案是彰化地檢署交辦，因一名女童屆齡入學，但教育局通知她在高雄市茄萣區的戶籍地時，卻找不到人，後來輾轉得知女童隨生父陳文釧住在彰化，但身為女童監護人的母親卻下落不明。由於女童曾告訴檢察官：「那天下雨，爸爸拿棍子打媽媽的頭。」檢方因此請女童戶籍地的湖內分局協助調查。

當年曾前往台南尋人的高市警局張姓偵查佐回憶說，該案是彰化地檢署交辦，因一名女童屆齡入學，但教育局通知她在高雄市茄萣區的戶籍地時，卻找不到人，後來輾轉得知女童隨生父陳文釧住在彰化，但身為女童監護人的母親卻下落不明。由於女童曾告訴檢察官：「那天下雨，爸爸拿棍子打媽媽的頭。」檢方因此請女童戶籍地的湖內分局協助調查。