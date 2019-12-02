小三淪裸屍！他殺女友扒光衣藏邪惡陰謀　燒金紙驚見「人臉」謝警申冤

▲筍農到山區竹林採筍，赫然發現地上有顆骷髏頭。（圖為示意畫面）
圖文／鏡週刊
台南市南化區玉山里往關山里的產業道路因風災中斷多時，路旁偏僻的竹林人煙罕至，2018年8月14日上午，一名筍農前往當地採筍，赫然發現地上有一顆骷髏頭，嚇得他立刻報警。
台南市警局玉井分局偵查隊及轄區玉山派出所獲報，立即動員前往查看，在附近搜索又撿到21塊人骨。因當地有許多早期埋葬的私墓，員警見骨頭已發黑，原認為是先人遺骨，欲以無名屍結案。但分局長楊青垂到場仔細察看，發現頭骨及肩胛骨都有撞擊痕跡，認為應朝他殺的方向偵辦，因而與凶手展開一場鬥智鬥力的拔河。
▲竹林中不僅有1顆骷顱頭（紅圈處），旁邊還有21塊人骨。（翻攝畫面）
當年曾前往台南尋人的高市警局張姓偵查佐回憶說，該案是彰化地檢署交辦，因一名女童屆齡入學，但教育局通知她在高雄市茄萣區的戶籍地時，卻找不到人，後來輾轉得知女童隨生父陳文釧住在彰化，但身為女童監護人的母親卻下落不明。由於女童曾告訴檢察官：「那天下雨，爸爸拿棍子打媽媽的頭。」檢方因此請女童戶籍地的湖內分局協助調查。
當年曾前往台南尋人的高市警局張姓偵查佐回憶說，該案是彰化地檢署交辦，因一名女童屆齡入學，但教育局通知她在高雄市茄萣區的戶籍地時，卻找不到人，後來輾轉得知女童隨生父陳文釧住在彰化，但身為女童監護人的母親卻下落不明。由於女童曾告訴檢察官：「那天下雨，爸爸拿棍子打媽媽的頭。」檢方因此請女童戶籍地的湖內分局協助調查。
▲玉井分局長張青垂親自參與情殺案的偵辦。（翻攝畫面）
雖然當時找不到女童的柬埔寨籍母親王米稼，但張姓偵查佐沒有放棄，仍持續明查暗訪，也累積了一大疊查訪資料。接獲玉井分局連繫，他馬上抱著資料前往台南，包括女童的DNA。就在刑警查出死者身分時，將列印出來的文件遞給偵查隊長吳業昌，就在吳碰觸紙張的一剎那，突然發出一聲「啪」，手指像被電擊一般，正好在現場的分局長楊青垂當時直覺「案子快破了」。
玉井分局將人骨送法醫研究所與女童的DNA進行比對，確認死者就是王米稼，警方又詢問居住在茄萣的死者親表姊，認定死者的同居人、女童父親陳文釧涉有重嫌，因此立刻聲請拘票，將陳逮捕到案。
陳文釧到案後坦承毆打死者，但辯稱他因懷疑女友出軌，所以開車載女友到山上談判，一時氣憤隨手撿了木棍毆打女友，之後便載女兒離開現場。隔天他再返回原地已不見女友蹤跡，心想女友應是自行下山，因生氣不願與他聯絡。
▲凶手陳文釧懷疑同居女友出軌，將她帶到山上、亂棍打死。（圖為示意畫面）
不過，警方從種種跡象研判，陳文釧根本在說謊，因為陳毆打女友後，還將她全身衣服、鞋子都脫光，就是依照民間習俗，讓鬼魂羞於見人，不會找他索命。陳也利用女友的手機登入其臉書發文，讓親友誤以為她還活著，並且多次跑到女友表姊住處，假裝詢問女友下落。警方替陳進行測謊時，果然出現說謊反應。
警方偵辦時，發生許多無法解釋的靈異現象，最後不到10天就宣布破案。警方查出這是一起發生在2年前的情殺案，凶手陳文釧懷疑同居的柬埔寨籍女友王米稼出軌，開車載她到人煙罕至的山區將她殺害，原本為天衣無縫，但天網恢恢，凶手最後還是難逃法律制裁。
▲殺害同居人的凶手陳文釧，被警方帶回現場模擬。（翻攝畫面）
命案偵破後，正逢分局內奉祀的國姓爺誕辰，也是中元普渡，由於當時協助撿骨的土公仔感應到死者無衣可穿，仍徘徊於竹林中，因此和派出所員警每人出1,000元，購買紙紮衣物、紙錢以及供品，回到案發現場祭拜死者。
儀式進行中，眾人赫然發現燒紙錢的火焰、紙錢錫箔上竟出現「人臉」，疑似亡者「露臉回應」，另外線香上更有「螽斯」駐留，因為螽斯常被認為是鬼魂的化身，種種靈異現象，至今仍讓眾人嘖嘖稱奇。
該案巧合的是，率隊偵辦的分局長楊青垂和凶手陳文釧剛好是同年同月同日生，彷彿註定要由楊來破此案，楊最後也在10天內，就將陳繩之以法。
▲警方回現場祭拜亡靈，焚燒紙錢時，火焰中竟出現人臉（紅圈處）。（翻攝畫面）
▲祭拜用線香上，除了出現鬼魂化身的「螽斯」駐留。（翻攝畫面）
▲祭拜用線香上，除了出現鬼魂化身的「螽斯」駐留外，冥紙上也出現鬼臉。（黑圈處）。（翻攝畫面）
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