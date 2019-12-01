杭州直擊／高以翔粉絲聚千燈河　想組團赴金寶山「再見王瀝川」

記者陳政錄、蔡紹堅／杭州報導

高以翔的遺體即將從杭州殯儀館運往上海準備返台，12月1日深夜9點多，眾多粉絲不畏7度低溫湧入殯儀館，在寒風中為高以翔禱告，並獻上上百束鮮花，以及用千盞LED燈結成的燈河。現場粉絲也向《ETtoday新聞雲》記者詢問赴台手續，表示想到台灣的金寶山再看看高以翔，但因赴台自由行暫停，所以正在想辦法組團。

▼粉絲在殯儀館的花圃獻花、結燈盒。（圖／記者陳政錄攝）



高以翔11月27日意外過世後，遺體在寧波、杭州的殯儀館都有停留，眾多粉絲也一路相隨，還組團合作24小時輪班陪伴。高以翔遺體返台的前夕，除了輪班的粉絲外，一早就有許多粉絲陸續到場，入夜後更是大量湧入，越晚人越多，他們在殯儀館的花圃旁擺放了超過百束的鮮花，並用千盞LED燈結成燈河，每隔一段時間就集結起來為高以翔禱告。

現場也有許多粉絲向記者詢問前往台灣要辦理的手續，表示想到金寶山再看看高以翔，「Godfrey還在的時候，就一直很想親眼見到他，但沒想到意外發生的那麼突然，我距離他最近的一刻竟然是在這樣的場合，今天過來就是想好好送他一程，回台灣之後，我也想再找時間去金寶山陪陪他。」

▼大陸粉絲多是因為《遇見王瀝川》認識高以翔。



記者告訴粉絲們，目前赴台自由行簽證的辦理尚未恢復，想以自由行的方式前往台灣可能有難度。不過，粉絲們並未因此灰心，而是聚在一起想辦法，有的人說自己先前辦理的G簽（自由行簽證）還未使用，可以幫大家到金寶山獻花；有的人則想嘗試組團，看能不能以團體的方式申請赴台，大家一起到金寶山悼念。

據高以翔經紀公司，以及經紀公司老闆王鈞的說法，高以翔的遺體將於2日抵達台灣機場，傍晚移靈至第一殯儀館，靈堂設置在金寶軒，喪事告一段落後，將長眠在金寶山。



