嘉大2019纖維混凝土保齡球競賽第1名　明年赴美全球競賽

▲▼ 嘉大學生榮獲2019纖維混凝土保齡球競賽第1名，明年赴美參加全球競賽。（圖／嘉義大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學土木與水資源工程學系劉玉雯教授指導大四學生蔡嘉祥、黃俊智、蘇靖凱、林昀真、林佑亭及莊佑丞等6人，於11月28日參加2019纖維混凝土保齡球競賽。經過與臺大、臺科大、成大等多所大學參賽團隊激烈競爭後，嘉大學生以”早安凝好”團隊勇獲第1名殊榮，明年將代表臺灣赴美國參加纖維混凝土保齡球全球競賽。

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▲▼嘉大獲奬團隊與指導老師劉玉雯教授合影。（圖／嘉義大學提供）

2019纖維混凝土保齡球競賽由台灣混凝土學會主辦，在臺灣科技大學舉行，競賽分為大專院校與高中職組，每組參賽隊伍需自製纖維混凝土保齡球，現場進行重量、尺寸、抗壓強度、韌性、滾球競賽評分，成功擊倒最多保齡球瓶，且球體在大變形下仍可承受最大重量壓力的隊伍獲勝。大專院校組第1名團隊可獲台灣混凝土學會及美國混凝土學會台灣分會推薦，參加明年3月在美國舉辦的纖維混凝土保齡球全球競賽。

▲▼纖維混凝土保齡球抗壓強度測試。（圖／嘉義大學提供）

嘉大校長艾群表示，嘉大近年來積極在教學上力行創新突破，利用資源建立學生學習的機會平台，例如學術會議、海外見習、校外實習、校內外競賽及創業團隊等措施，讓學生探索環境、拓展視野、學習新知、激發潛力，繼而成就學生，使其對未來生涯發展更具有自信心與競爭力。此次學生獲獎即是學習績效的展現。

劉玉雯教授表示，混凝土是土木工程應用最廣泛的材料之一，更是影響整體工程品質的關鍵。此次參加纖維混凝土保齡球競賽，除讓學生在實作中了解不同材料的特性與製作方法的差異外，更可增強混凝土配比設計的能力，對實務經驗的應用能力很有幫助。

參與競賽的土木系大四生黃俊智表示，纖維混凝土保齡球限制直徑與重量，還必須兼顧強度與韌性，是相當困難的。團隊從暑假開始，每天課後都投入很多時間，從小顆球到比賽用球，不斷地實驗近20組配比，才找到水泥、砂、飛灰、聚丙烯纖維、保麗龍球及發泡石等材料的理想混合。過程中團隊透過充分的討論、協調與合作，才獲得本次佳績，對於我們的求學過程是一個非常寶貴的體驗。

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