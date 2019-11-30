　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

5千輛拖拉機聚布蘭登堡門　德國農民嗆環境部長只說空話

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼德國環境部長Svenja Schulze上台與農民溝通。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國環境部長Svenja Schulze上台與農民溝通。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

4萬德國農民在26日清晨走上街頭，5600輛拖拉機齊聚柏林的布蘭登堡門（Brandenburger Tor），抗議環境部最近提出的環境法規，讓他們難以維持生計。法國農民也在27日駕駛千輛拖拉機前進巴黎，同樣是為了生計而發聲。歐洲2地接連發生農民抗議事件，在協助維生與保護生態間的平衡，是德、法兩國要衡量的一大問題。

德國環境部長Svenja Schulze（SPD）在來到抗議者的面前，嘗試要解釋新的法規，希望農民能夠成為解決方案的一部分，但換來的只是一片噓聲，但她同時也警告，對於化肥導致飲用水中肥料含量過高，還有昆蟲漸漸消失在環境之中的問題，都必須要去正視。

農業部長JuliaKlöckner（CDU）表示，根據歐盟的硝酸鹽指令（Nitrates Directive）規範，會員國應監控所有水資源、鑑定水污染或受污染的風險，德國由於過度施肥而造成地下水污染，如果不遵守硝酸鹽指令，這對其他會員國也是不公平的，會要盡量提高補助，設法去保護農民不要受到那麼嚴格的對待，但台下的人依然不領情，甚至大喊這些言論已經在其他場合聽過，都只是空口白話罷了。

德國政府在9月提出新的歡境保護法規，內容是有關於限制殺蟲劑和除草劑使用的建議，以更好保護昆蟲種群，同時為了保護地下水，也限制化肥的使用。現場農民舉著「如果農民被毀，你只能透過進口來取得食物」、「我們應該站在一起而不是互相對抗」等標語，來表達內心不滿與訴求。德國總理默克爾表示，將在12月2日與40個農業組織進行交流。

法國在今年1月開始禁止一種叫草甘膦的化合物，其中最廣泛被運用的就是除草劑Roundup，這讓法國農民在27日走上街，抗議政策威脅生計，並要求與總統馬克龍（Emmanuel Macron）會面，但最終沒能如願。法國農業部長季佑（Didier Guillaume）跳出來為政策解釋，時間會證明法規是有很大的益處的。

ET快訊
12星座2020年事業運！水瓶遭逢劇變「收不到錢」　唐綺陽：
大陸瘋傳「封殺藝人名單」業界人證實：收到了！　6地雷一踩毀了
快訊／衛福部科長嗆醫學生！稱「帳號被盜」撇責　政風處秒打臉
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

向中國索回「出租99年」深水海港！斯里蘭卡新總統毀約

5千輛拖拉機聚布蘭登堡門　德國農民嗆環境部長只說空話

財長激昂報告成「催眠曲」　印度國會議員在後面睡翻了

咖哩怎麼煮才內行？日本網友密傳「神奇湯底」曝光…18萬人讚爆

【黃寶慧】慧眼看天下／脫歐僵局暫緩　英鎊後勢水漲船高

年初持球棒家暴　亞馬遜墨西哥前執行長涉「買兇殺妻」

3名智利警察包圍抗議學生　騎機車絆倒並輾過腹部

吞下抗癲癇新藥...他「產生幻聽」仍出院　隔天跳樓慘死

好友被霸凌！16歲學生妹挺身幫忙…遭「掐脖扯髮」狂虐半年上吊亡

奇！搭荷航往墨西哥「飛了11小時」　乘客竟又全數回到原地

伴台北人18年...京華城感恩熄燈　沈慶京提員工淚：他們永遠是戰友

血汗工作！她曝護理師大夜班日常　巡房抓藥超忙碌...網致敬：辛苦了

盜採砂石之亂！韓國瑜切割李佳芬　「當時不認識」網打臉：韓冰已出生

40歲陳喬恩、艾倫晉升「戀人關係」　爆哭：愛情沒有放棄我

迪麗熱巴禮服滑下來…胸口差點走光！　明道「貼心小動作」超紳士

陳意涵「假乾杯真偷看」老公捏黏土　許富翔打小報告：老師她偷看我答案ＸＤ

他結婚8年最深體悟！小事=紀念日　努力經營生活「別失去了才想珍惜」

毛加恩婚禮提到高以翔「哭成一片」　伴郎團位置...永遠缺席了!

買菜未歸！夫急尋「見妻死輪下」　崩潰哭喊飆罵：你到底怎麼撞的

11歲男童寒風中陪母擺攤賣地瓜　騎樓「借光夜讀」：想當警察保護媽

向中國索回「出租99年」深水海港！斯里蘭卡新總統毀約

5千輛拖拉機聚布蘭登堡門　德國農民嗆環境部長只說空話

財長激昂報告成「催眠曲」　印度國會議員在後面睡翻了

咖哩怎麼煮才內行？日本網友密傳「神奇湯底」曝光…18萬人讚爆

【黃寶慧】慧眼看天下／脫歐僵局暫緩　英鎊後勢水漲船高

年初持球棒家暴　亞馬遜墨西哥前執行長涉「買兇殺妻」

3名智利警察包圍抗議學生　騎機車絆倒並輾過腹部

吞下抗癲癇新藥...他「產生幻聽」仍出院　隔天跳樓慘死

好友被霸凌！16歲學生妹挺身幫忙…遭「掐脖扯髮」狂虐半年上吊亡

奇！搭荷航往墨西哥「飛了11小時」　乘客竟又全數回到原地

《孤戀花》創作手稿首次亮相　84歲寶島歌后紀露霞熱力開唱

KARA妮可想念「具荷拉傻傻的笑容」　心碎PO舊照：還有好多話想說

新北市農業推廣教育聯合成果展　台北希望廣場熱鬧盛大登場

周科長要的1500元在這！大學生PO「捐款圖」感謝：正義的力量

迪士尼公主對戒、手錶超氣質！沒男友又怎樣　改揪閨蜜見證友誼

休旅車跑山白煙狂噴！騎士驚恐喊「你車要燒了」　秒成巨大火球

強力臨檢再1發　安平警連3天威力掃蕩八大行業

新北好茶與MegaCity大遠百聯名　「冠軍茶鄉」推冬茶席品嚐會

2019新北藥師佛文化節　佛系「Q寶吉祥物」桌遊玩心靈饗宴

紫外線可治皮膚病？　專家列出「可用疾病」...3種人不適用！

郭書瑤性感熱舞「M字腿+撫胸」！　一彎腰「北半球快掉出」＞／／＜

國際熱門新聞

他偷吃被發現！妻抓下體使力捏爆...直接痛到死

坐荷航飛了11小時　乘客竟又回原地

咖哩怎麼煮？日本「神奇湯底」被18萬人讚爆

正妹挑戰鍋鏟拋蛋！網：晃得好暈

向陸索回深水港　斯國新總統毀約

18歲女斬首奶奶愛犬　冷血傳照片

他喝茫「被蕾絲衣勾起慾望狂戰」　完事後驚覺妻站門口爆哭

3歲童頭卡溜滑梯窄縫　身體懸空慘死

16歲學生妹遭霸凌半年上吊亡

21歲女孩喝水就發燒！就醫確診水過敏

李奧納多救亞馬遜　巴西總統嗆他縱火

39具遺體全數回到越南家鄉

財政部長激昂報告　國會議員閉眼打瞌睡

騎士撞告示牌　身體攔腰斬斷慘死

更多熱門

相關新聞

柏林圍牆5迷思　原來「不是一道牆」

柏林圍牆5迷思　原來「不是一道牆」

30年前的11月9日，分隔東西兩德的柏林圍牆在民眾抗議的壓力下，被迫開放，象徵著分割東西歐的鐵幕也隨之倒塌，更為後續東德共產黨的統治結束、兩德統一鋪路。30年後的今日，柏林圍牆的歷史已逐漸被淡忘，更多了許多誤解於迷思。

關鍵字：

Svenja SchulzeJuliaKlöckner布蘭登堡門Brandenburger TorDidier Guillaume

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

iPhone隱藏黑科技　點「耳朵」秒變監聽器

12星座2020年事業運！水瓶遭逢劇變「小心收不到錢」

毛加恩婚禮「播高以翔影片」

每天灌5公升可樂！23歲妹瘦20公斤...醫師一看：慘了

陸劇瘋傳「封殺藝人名單」業界人證實：收到了！

高以翔長眠地有「陰宅豪宅」稱號

JIMIN現代舞美哭！跳完驚：歪腰

壓到腳了好痛！戲精喵皺眉推開哥

歐陽娜娜悼念高以翔　網罵爆：妳最沒資格講

他偷吃被發現！妻抓下體使力捏爆...直接痛到死

坐荷航飛了11小時　乘客竟又回原地

太妍護少時嗆聲：別捏造記憶了！

眼鏡蛇遭重擊而死　切腹驚見蟒蛇卡腹中

寧波現場／女粉爆高以翔「暖舉」：晚上難過到睡不著

挖掘高以翔出道　王鈞淚自責：我們把人家寶貝弄丟了…

更多

最夯影音

更多
伴台北人18年...京華城感恩熄燈　沈慶京提員工淚：他們永遠是戰友

伴台北人18年...京華城感恩熄燈　沈慶京提員工淚：他們永遠是戰友
血汗工作！她曝護理師大夜班日常　巡房抓藥超忙碌...網致敬：辛苦了

血汗工作！她曝護理師大夜班日常　巡房抓藥超忙碌...網致敬：辛苦了

盜採砂石之亂！韓國瑜切割李佳芬　「當時不認識」網打臉：韓冰已出生

盜採砂石之亂！韓國瑜切割李佳芬　「當時不認識」網打臉：韓冰已出生

40歲陳喬恩、艾倫晉升「戀人關係」　爆哭：愛情沒有放棄我

40歲陳喬恩、艾倫晉升「戀人關係」　爆哭：愛情沒有放棄我

迪麗熱巴禮服滑下來…胸口差點走光！　明道「貼心小動作」超紳士

迪麗熱巴禮服滑下來…胸口差點走光！　明道「貼心小動作」超紳士

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面