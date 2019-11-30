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搭載向量太行發動機　殲-10CE杜拜航展亮相拚戰機出口

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▲▼杜拜航空展（Dubai Airshow）每兩年舉辦一次，在阿拉伯聯合大公國杜拜阿勒馬克圖姆國際機場舉行。（圖／路透）

▲杜拜航空展（Dubai Airshow）每2年舉辦一次，在阿拉伯聯合大公國杜拜阿勒馬克圖姆國際機場舉行。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

大陸本月參加阿聯酋杜拜國際航空展，這是第6次參展，自行研製的民航機、多款戰機都在這次展出，其中包含首次在國外亮相的殲-10CE戰鬥機（殲-10C的外貿版）。這次殲-10CE參展，代表大陸有自信自行研製的戰鬥機和太行發動機已經成熟，到達可以出口的程度。

殲-10系列戰鬥機是成都飛機工業集團為解放軍空軍所研製，並先後衍生出殲-10A、殲-10S及殲-10B等型號。最新的殲-10C於2015年首飛，具備制空作戰，對海面，對地面精確打擊能力，已裝備在解放軍空軍，於2018年4月開始負責戰鬥值班任務。部分殲-10系列戰鬥機所搭載向量版太行發動機，更是全球難以掌握的技術，證明大陸在航太技術上有很大的進步與優勢。

作為出口版本的殲-10CE，在整體的外形尺寸上和殲-10C沒有太大的差異，具有起降距離短、作戰半徑大、在強電磁對抗環境下，對多目標攻擊及多模式對地精確打擊的特點。

殲-10CE最大的對手是F-16系列和幻象2000。泰國空軍10月曾透露，將招標購入新一代戰機，來替代現有F-16A/B戰鬥機，候補名單就包括殲-10系列、F-16V及JAS-39E/F獅鷲 (Gripene) 戰機，最終泰國空軍如果選殲-10系列，大陸出口的型號就有可能是殲-10CE。

▲中國的殲-10C戰機出廠試飛。（圖／翻攝自新浪）

▲中國的殲-10C在2015年首飛。（圖／翻攝自新浪）

中國航空工業集團公司副總經理陳元先說，今年中國航空工業全新研製的「新舟」700飛機進展順利，計畫明年實現首飛之外，首次在國外重大國際航展亮相的殲10CE戰鬥機和U8EW察打一體無人直升機展示樣機，也是中國航空工業集團展台上的「亮點」。

阿拉伯聯合大公國杜拜國際航空展17日在杜拜的阿勒馬克圖姆機場開幕，全球約1200家航空和航天企業參展，由阿聯副總統兼總理穆罕默德·本·拉希德·阿勒馬克圖姆資助，杜拜政府、杜拜民航管理局、杜拜機場和阿聯空軍聯合承辦，是規模位於世界前列的國際性航展，對於中東、非洲市場，影響力巨大。

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