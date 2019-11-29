舊手機成汽車之眼！1個APP升級Level2.5自動駕駛「秒省3萬元」

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記者陳豐德／新北報導

一台中階手機、休旅車的感應設備搭配APP，就能夠達成Level 2.5輔助駕駛？威盛電子（代號2388）近期打造開源APP「VIA-AI」自駕車輔助系統，不需要昂貴的系統，只要中階手機的運算能力就能完成ACC（主動車距巡航系統）、AEB（自動剎車系統）、LKAS（車道維持系統），取代國外comma.ai自駕系統，秒省3萬元。

威盛電子近年主業轉進邊緣AI市場，其中最主力的車用AI產品「Mobile360 ADAS」先進駕駛輔助系統，包含車道偏離警告、前方碰撞警告、盲區探測、行人探測、車輛探測及特殊車輛、摩托車及自行車分類、限速探測及後方碰撞躲避等，各國堆高機、公車及挖礦車商用車隊都是他們客戶。

而如今他們把目標轉移到家庭用車款上，設計出的APP「VIA-AI」只需要一台中階手機就能達成自動駕駛，嵌入式系統與物連網事業處總經理吳億盼強調，「我們想要體現的是，只需要這樣的算力及鏡頭，就可以完成ACC、LKS輔助駕駛的功能！」

▼威盛電子開發VIA-AI自駕車輔助系統APP，只要一台中階手機就能完成運算。（圖／記者陳豐德攝）



現階段自駕系統中Level2佔多數，在這個級別中，駕駛在使用自駕系統的過程中必須全程注意系統表現，並且要能隨時接管；而吳億盼表示「要做這些系統都需要感知設備，眼睛就是最強的感知，我們就是將手機鏡頭當成是車子的眼睛，觀測前車及路況，再透過我們打通的CANbus接孔連接車內控制器，去告訴車子這時該怎麼調整，提升到約Level 2.5。」

其實國外comma.ai也有提供一個開源軟體平台openpilot，並販售硬體EON來進行車輛升級，達成Level 2的自動輔助駕駛功能，但吳億盼強調「我們的做法是讓他變得更簡單，只需要一台一定等級的安卓手機就能運行，前提是車主或玩家能把車子的接口接好，我們並不販賣VIA-AI，而是採取開源的方式，讓整個產業能更進步。」

▼總經理吳億盼希望透過開源APP的方式，促進台灣自動駕駛產業更加進步。（圖／記者陳豐德翻攝）



自動駕駛在全世界是一個趨勢，而技術只是其中一個層面，真正上路包含產、官、學都需要相關配套，威盛電子希望吸引台灣的消費者關注，進而有更多的對話可能，對此他們積極邀請知名人物來體驗VIA-AI，包含國民黨立委許毓仁、知名網紅Youtuber以及藝人黑人陳建州，希望讓他們來探討台灣在全球未來自動駕駛開發如何佔有一席之地。

而黑人21日受邀來體驗自動駕駛，在個人IG秀出一段工程師駕駛在國道放手大啖牛肉麵的片段，引起民眾質疑危險性，國道警方接獲檢舉也將通知駕駛到案開罰；對此吳億盼則說當天呈現企劃是與黑人一同討論，決定以這樣的手法來呈現自動駕駛現階段能做到的程度，她強調「我們希望帶來一些討論，但也帶來一些指教批評，對此我們都虛心接受，未來技術呈現上、帶動話題上會更謹慎、考量完備一點。」

▼VIA-AI中包含ACC主動車距巡航系統。。（圖／威盛電子提供）



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