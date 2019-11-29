她笑著說去上班…愛女遭法拉利「逆向猛撞」亡！父母崩潰：養這麼大了

記者鄒鎮宇／新北報導

新北市新莊區一名38歲蘇姓女子26日騎車上班途中，遭40歲林姓男子駕駛的法拉利高速撞上，送醫不治身亡。對此，蘇女的爸爸悲痛地說，他早上看著女兒笑著說再見，沒想到下午竟白髮人送黑髮人，「很嚴重的打擊阿…」

林男26日下午駕駛從友人姊姊那借來的法拉利，從福營路往民安路方向行駛，途中疑似加速失控衝到對向車道，撞上蘇女及另名女騎士，由於首當其衝被高速撞上，蘇女送醫後不治身亡。

▲林男事後以20萬元交保。（圖／記者陳以昇攝）



▲蘇女在超商擔任資深主管。（圖／東森新聞）



「對不起，真的對不起！我錯了」林男到案後不斷致歉，表示他並沒有經營當舖，當下是為了閃小動物才會失控，「我沒有經營當鋪，我很窮，還有很多負債」，但根據網友提供的監視器畫面發現，路上根本甚麼都沒有。

蘇女的父親表示，女兒在超商工作約20年，認真負責的態度被升為資深主管，負責管理10間門市；另外，他當天還笑著跟女兒說再見，「很嚴重的打擊啊，出去上班就沒辦法回家了啊…再孝順又有什麼用！」

此外，林男27日上午移送新北地檢署，檢察官現場裁定20萬元交保離開，至於詳細案情及後續，還有待檢方調查偵辦。

▼蘇女的父母都無法接受女兒上班遇劫的事實。（圖／東森新聞）

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