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杭州直擊／粉絲陸續抵達「最後喊話高以翔」：下輩子不要進演藝圈

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▲陸續有高以翔女粉絲抵達杭州殯儀館。（圖／記者陳政錄攝）

▲陸續有高以翔女粉絲抵達杭州殯儀館。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄、劉亭／杭州─台北連線報導

高以翔驟逝後，目前遺體轉往杭州殯儀館進行防腐作業。許多女粉絲聽聞消息，29日下午開始陸續趕到現場，就算無法見到最後一面，也希望可以送高以翔走最後一程，並且為他獻花。許多女粉絲也紛紛表達對高以翔的不捨，與對高爸爸、高媽媽痛失愛子感到心疼。

《ETtoday新聞雲》記者於現場發現，有許多杭州當地粉絲自發性趕到殯儀館。一群二十幾歲的年輕女粉絲透露，是在這兩、三年看了《遇見王瀝川》之後，開始喜歡上高以翔，聽聞他過世消息後很難過，覺得為節目過世不值得。

▲陸續有高以翔女粉絲抵達杭州殯儀館。（圖／記者陳政錄攝）

她們雖然趕到殯儀館現場，但是也了解可能不會遇到家屬，也無法看見高以翔，但只希望可以在確認高以翔離開時間之後，可以獻花致意，最後一次目送他離開，

另外有一名輕熟女粉絲則透露，之後會有十幾名喜歡高以翔的粉絲一起過來，雖然知道就算到了現場也看不到本人，但不管怎樣都希望可以送他離開，跟著靈車走上一段，並且獻上一束花，就是粉絲可以為他做的最後一件事。

▲陸續有高以翔女粉絲抵達杭州殯儀館。（圖／記者陳政錄攝）

輕熟女粉絲最後也想對高以翔說，很替高爸爸、高媽媽心疼，這麼優秀的兒子就這樣突然離開了，「一路好走，希望他（高以翔）爸爸媽媽節哀，也希望他在另一個世界可以開開心心的做他想做的事、想做的人」。

另一群年輕女粉絲也表示，有人昨天到寧波參與追思會，哭暈了2次。她們希望高以翔一路好走，下輩子可以好好當他想成為的人；另一人則補充「希望他下輩子不要再踏進演藝圈了，才可以快快樂樂地沒有壓力」，也不會因此而過世。最後她們也透露，希望之後在台灣安葬後，可以視情況開放給粉絲，讓她們有機會可以去追思。

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▲陸續有高以翔粉絲抵達杭州殯儀館，明天可能人會更多。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼陸續有高以翔粉絲抵達杭州殯儀館，明天放假可能人會更多。（圖／記者陳政錄攝）

▲陸續有高以翔粉絲抵達杭州殯儀館，明天可能人會更多。（圖／記者陳政錄攝）

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