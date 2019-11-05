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酒後失控3小時內狂打8次110　「浪費社會資源」法官判罰5000

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▲桃園市李姓男子今年7月間上午不滿公園噪音擾清夢，打電話至市府怒譙「若不處理噪音問題，要殺光公園裡的人」。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲許男深夜連續撥打110報案專線7次，浪費社會資源，遭罰5000元。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者徐愷昕／基隆報導

基隆1名許姓男子午夜喝酒後狂打「110報案專線」稱有糾紛，員警到場後未發現，便勸說他不要再亂報案，但警察才剛走，他又再次撥打電話，最後被依違反《社會秩序維護法》移送基隆地方法院。法官認為已明確告知許男不要無故撥打電話，但他仍屢勸不聽，裁定罰5000元確定。

據判決，許男9月20日晚上10點51分開始，接連使用行動電話撥打報案專線「110」7次，警方獲報後分別於11點、11點40分及凌晨0時36分前往現場處理，但皆未發現任何事故糾紛，便勸說許男不要再撥打電話，浪費社會資源。

結果許男並未聽進勸阻，9月21日凌晨1點43分撥打了第8次110報案電話，接通後開始和言亂語，鬧得警方只好再次回到現場並將他帶回偵訊，並檢附市警局勤務指揮中心受理的8張報案紀錄單、21日凌晨帶許男回警局時的密錄器錄影畫面和錄音譯文，將他送辦。

法官審理認為，許男在密集的時間內，無故撥打110報警專線共8次，不僅占用報案專線，還耗費了警察人力等社會資源，應予以責難，但考量他案發時有飲酒，在酒精影響下行為控制能力不佳，裁定罰款5000元確定。

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