平民價格豪華體驗！最新GoShare車款專屬配件逾萬元解密

▲GoShare 10月21在台北正式上路，優雅時尚外觀讓消費者搶著體驗（圖／資料照，以下同）

消費中心／綜合報導

從10月21日正式上路的「Gogoro VIVA for GoShare」（下皆稱GoShare），因高便利性及高質感的騎乘感受，甫推出就獲得不少民眾青睞，眼尖的網友也發現，許多人選擇GoShare在台北街頭漫步。GoShare之所以大受歡迎，是因為每一台都是獨家訂製版，配置超過萬元專屬配件，讓操作更便捷、外觀更時尚，身價也從市售版的54,000+元躍升至63,000+元，而民眾只要使用GoShare服務，就能用平民的價格享受到豪華配置的車款，本篇為大家深度解析這台GoShare到底有哪些頂級配備。

▲GoShare今年底將在台北投入3000台Gogoro VIVA車款，讓民眾使用更便利。

為了讓所有身形的人都能輕鬆駕馭，GoShare採用了含電池僅80公斤羽量級的車身，搭配74公分的座高，跟一般常出現在街頭的150~250C.C汽油機車，重量介於150~180公斤之間相比，是市面上最輕巧的綠牌50C.C車款。而在台北街頭最容易發生的「找不到車位」問題也不用擔心，GoShare小巧的車型可以輕易在擁擠的都會區找到適合的停車位，就算遇到需要搬動車身的時候，也絲毫不費力，讓民眾把找車位的時間節省下來，給自己更多「探索城市」的時間，光是這個優點，就讓許多體驗過的民眾互相推薦朋友入坑。

▲GoShare小巧的車型可以輕易在擁擠的台北都會區找到停車位。

在外型上，時尚與流行一直都是Gogoro系列的重點，GoShare不僅承襲以往Gogoro簡約、時尚的設計，帶有滿滿科技感、簡單流暢的App介面更讓民眾能輕易上手。在配備上，GoShare每一台車輛都是獨家訂製升級版，除了本身 Gogoro VIVA 車款市售價就有54,000元之外，還針對民眾的移動需求配置了市價2,890元的無線充電手機架，讓消費者在探索城市時「隨時滿電出發」，此外，每台GoShare 車輛的車廂內都配置一頂 3/4 罩、一頂 1/2 半罩式安全帽，是專為 GoShare 訂製的特規帽型，據了解每頂價格都超過1,800元。

但千萬別以爲，車輛輕巧、外觀時尚，安全性就會大打折，每台GoShare車都配有SBS 同步煞車系統以及前後雙碟煞，在輪胎部分，後輪比前輪寬出10mm，讓行車更加安穩。車廂內放置可拋棄式帽套的收納袋也是結合環保 PP 材質重新設計，推估單個市價就超過500元。此外，車身前、尾燈都配置LED燈，不僅亮度更好，也不會出現色衰。而且為了消費者安全，GoShare再砸重本，全部車身都貼上獨家的反光貼紙，推測製作費用就超過1,500元，讓消費者在夜晚或雨天中行駛更安全。綜觀所有配件，就已經價值逾萬元！

▲時尚優雅的車身設計，再加上輕巧的身形，讓民眾互相推坑體驗。

GoShare為了讓乘客有最完美的騎乘體驗，完全不惜重本打造每一台GoShare，從車體到專屬升級配件，算下來整部車價值就有63,000以上，只為了讓所有人在使用共享服務時，能兼具都會時尚、安全以及生活質感。只要花小錢就能體驗到GoShare提供的豪華服務，也難怪GoShare上線之後就迅速圈粉，引爆網友討論了。

▼為提供最完美騎乘體驗，GoShare配置許多專屬配件，讓車款總價值達到63,000元以上。





▼使用 GoShare 服務，還能透過全台超過1500站的GoStation電池交換站，隨時隨地免費換電。



