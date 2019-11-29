安納托魯號航艦完成80%　2020年完工將是「土耳其的驕傲」

▲土耳其最大軍艦「安納托魯號」預計明年底完工。（圖／翻攝自YouTube／SAVUNMA SANAYİİ DERGİLİK）

實習記者施怡妏／綜合報導

土耳其國防官員近日表示，自製的航空母艦「安納托魯號」（TCG Anadolu,L408）已經完成80%，過程相當順利，甚至還超前進度，將在明年年底交付給海軍。國防工業部部長伊斯梅爾.德米爾（Ismail Demir）表示，「這是土耳其史上最大的軍艦，也是我們的驕傲。」

根據CNN報導，伊斯梅爾.德米爾表示，「安納托魯號建造過程順利，原定於2021年完工交給海軍，但是目前已經確定可以在2020年底之前結束工程。」船隻在設計還有材料方面都是精心挑選過的，希望未來能對海軍有很大的幫助。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

<br>

「安納托魯號」是土耳其伊斯坦堡賽迪夫造船廠（Sedef Shipbuilding）與西班牙納萬提亞集團（Navantia）共同合作生產。2016年在伊斯坦堡圖茲拉（Tuzla）造船廠開工，船身全長231公尺、寬32公尺，滿載排水量2.7萬噸，由5部8千千瓦的柴油發動機為主要動力，最大航速21節（時速38公里）。

除了像安納托魯號一樣破萬噸的大型軍艦，土耳其近年來也積極研究，打造類似國產艦艇計畫（MİLGEM-class）千噸級別的護衛艦或驅逐艦，可以將海軍艦隊擴大升級以外，也可以賣給南亞、非洲等國家，賺取一些國防外匯。