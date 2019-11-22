他不想被攔查竟衝撞警車！逆向蛇行又飆速　逃了4公里要被罰21萬

記者陳雕文／新北報導

新北市中和警方21日深夜攔查一輛灰色轎車，對方加速逃逸，沿途不但蛇行闖紅燈、任意變換車道，還衝撞警車！警方擔心用路人安全，記下車牌後即停止追逐，事後查出駕駛為通緝犯，如今其又涉及公共危險、妨害公務等罪嫌，且違反交通管理處罰條例，要再吃上15張總計至少21萬的罰單。

▲通緝犯拒絕攔查，沿途蛇行闖紅燈還撞警車，以下同。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，23歲朱姓男子為公共危險、過失傷害之通緝犯，案發當天開車在外趴趴走，發現攔查後急忙加速往前衝，以逼近方式迫使他車讓道後逃逸，沿途往來眾多道路還逆向行駛。警方追到土城區金城路63號前欲超前攔停時，朱嫌大轉車頭衝撞，造成巡邏車左前方保險桿及葉子板凹陷、駕駛座車門變形、左側後照鏡擦毀損。

警方為防止用路人遭到波及，決定停止尾隨（總計追了約4公里的距離），事後依道路交通管理處罰條例開出15張罰單，並通知其到案究辦。警方表示，若不繳罰鍰，未來罰金將繼續往上疊，最高可罰到30多萬。

罰單羅列如下：



1、路檢逃逸 1張。

2、使用註銷牌照1張。

3、紅燈迴轉3張。

4、變換車道未打方向燈2張。

5、逼車1張。

6、跨越雙黃實線2張。

7、紅燈右轉1張。

8、闖紅燈直行2張。

9、逆向1張。

10、蛇行1張。

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▼通緝犯衝撞警車，造成車損，幸好無人員傷亡，以下同。（圖／記者陳雕文翻攝）