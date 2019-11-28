龍巖南區前副總涉吸金收押！兒子、分處長交保　檢：請受害人踴躍檢舉





▲龍巖南區營業處爆吸金，雄檢襄閱主任檢察官曾靖雅表示，營業處吳姓副總聲押，其子與分處長交保候傳。（圖／記者洪正達攝）



記者洪正達／高雄報導

龍巖集團南區營業處日前被爆出違法吸金逾3億多元，調查局接獲檢舉後報請檢察官指揮偵辦，27日帶隊前往吳姓副總住所等4處進行搜索，查扣商品轉約、民眾投資明細、匯款明細等資料，將吳姓副總及其子，以及名曾姓女幹部帶回調查，其中吳姓副總28日凌晨遭聲押，其餘2名各以50萬元、20萬元交保候傳。

地檢署表示，吳姓被告係龍巖公司南區前副總經理，另名吳姓被告為該公司前南區某營業處長，曾姓被告為前某分處長，3人於任職期間涉嫌以「塔位、墓園及生前契約轉約獲利投資方案」名義，向民眾吸收資金，投資計畫以35至42天為一期，不論投資損益，到期後將返還本金及10％利潤，換算年利率高達86%至104%不等，假藉投資之名及以前金養後金方式向民眾吸金，初步清查，從2017年起到該案發生時，至少120多人受害，吸金金額至少3億元以上。

▲▼龍巖南區營業處爆吸金，涉案的吳姓副總之子與曾姓分處長交保候傳。（圖／記者洪正達翻攝）

檢察官訊問後，認為吳姓被告違反銀行法第29條第1項及第29 條之1之規定，觸犯同法第125條第1項之罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有串供滅證之虞，28日凌晨1點向高雄地院聲請羈押禁見，另一名吳姓被告及曾姓被告犯罪嫌疑重大，但無聲請羈押必要，各諭知交保50萬元、20萬元候傳，目前全案仍持續擴大追查中，地檢署也呼籲受害民眾盡速報案並提供相關證據。



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