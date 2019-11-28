「土製潛艇」載滿33.5億元！　西班牙破歐洲第1例水下運毒：3噸古柯鹼

▲運毒潛艇裡投滿載了3公噸的古柯鹼。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

西班牙警方上周末在外海捕獲一艘用來運毒的「土製」潛水艇，以及棄艇逃生的運毒人員；據了解，這艘潛水艇至少載運了3噸重的古柯鹼，價格高達1.1億美元（約新台幣33.5億元）。這種在南美國家盛行的運毒方式是第一次在歐洲被發現。

根據法媒《法蘭西24》（France 24）報導，西班牙官員週三（27日）表示，警方週六（23日）在西北部加利西亞地區（Galicia）外海，發現這艘20公尺（約65呎）長的「土製」潛艇。當時潛艇已經被棄沉大海，警方派潛水人員要進入潛艇時，正好逮到2名企圖棄船保命的運毒犯，但第3人到現在仍在逃；之後警方確認艇內的藏毒量，3天後才得以用氣袋讓它浮出水面，並拖運回港口再次清點，起出152包、總重3公噸的古柯鹼。

▲警方利用氣袋讓潛艇浮起，再拖回港口。（圖／路透）

內部消息向《法新社》透露，這艘潛艇來自大西洋對岸的南美洲國家，但尚未得到官方證實。以往國際破獲的販毒集團，尤其是哥倫比亞（Colombia）的毒販，經常用這類「土製」潛艇運毒到墨西哥，再以陸路方式偷渡進美國。專家估算，販毒集團已經打造至少1000艘類似的運毒潛艇，由於缺乏專業技術，它們外觀粗糙、最多只能半浮半沉，無法完全沉至海面底下。

西班牙警方表示，這是歐洲第一次發現這類潛艇；中央政府駐加利西亞地區代表戴艾茲比雅如（Javier Losada de Azpiazu）告訴記者，「這是一次歷史性的緝毒行動，劃出了時代的區別。」約有240人投入這項行動，參與合作的國家包括巴西、葡萄牙和美國。