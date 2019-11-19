老媽就是學校董事長！大小兒爽領百萬年薪...教職員：幾乎沒出現過辦公室

▲台灣首府大學。（圖／翻攝自臉書／台灣首府大學）



記者邱茀濱／綜合報導

位於台南的台灣首府大學日前被爆出經營家族化。該校董事長應秀鳳日前遭教職員檢舉讓自己的大兒子、二兒子分別擔任專任董事及主任秘書，兩人幾乎沒做事還爽領百萬年薪。對此，全國私立學校產業工會理事長尤榮輝表示，這樣的人事聘任案根本不符合學校利益。不過，校方卻強調，兩人都是合法聘用，也都非常認真在工作，對於這種指控也是很無奈。

據《鏡週刊》報導，尤榮輝指出，學校主祕一職十分重要，各校均由學養俱佳且經驗豐富的專業人士擔任，2017年6月應秀鳳的小兒子才剛從該校企管系畢業，7月1日就擔任主任祕書，根本沒有任何教學、治校的經驗或能力。他又指出，很多私立學校的董事會都把學校當自己的家產、提款機，實在是沒有盡到善良管理人義務的責任。

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▲董事長應秀鳳。（圖／翻攝台灣首府大學）



此外，尤榮輝還說，應秀鳳的大兒子也因「家族庇蔭」當上該校專任董事，年薪177萬元，但也被爆料幾乎沒有出現在辦公室過，有不用做事就可以爽領百萬的嫌疑。

事後，校方緊急出面澄清。台灣首府大學法務室主任辜仲明表示，大兒子擔任董事職務是經過董事會的遴選；至於二兒子擔任學校主秘一事，是因他在念大學的時就幫忙學校招生，所以校長決定以職員聘用他，以協助學校日後辦理海內外招生。

校方強調，兩人都是合法的聘用，且都非常認真的工作，實在不了解為何有人要做這樣的指控。不僅如此，校方還私下透露當時董事長的丈夫生病時，就是希望兩個兒子畢業後能夠留在學校服務，繼續「守護校園」。

▼台灣首府大學。（圖／翻攝Google Maps）



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