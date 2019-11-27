先做外賣再求開店　台青用健康「金湯」登杭州月賣3萬份

▲鄭智榮選定杭州落腳，要在餐飲業闖出一片天。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／杭州報導

台灣近年開始流行外賣平台，大陸發展得更早，很多看見商機的商人也創立「專為外賣而生」的餐飲品牌。來自嘉義的鄭智榮今年在杭州創立「巴適金湯」品牌，鎖定忙於工作，無暇外出覓食的白領客群，餐點強調營養均衡、衛生平價，目前已經開到第7個據點，一個月能賣出近3萬份餐點。

▼大陸外賣平台發展蓬勃，幾乎每個城市都能快速點到餐點。（圖／CFP）

鄭智榮出生於1990年，大學一畢業就來到大陸發展，已待了6年，起初是四處尋找機會，但後來決定落腳杭州，投入餐飲業，鄭智榮表示，他出生在大家庭，因想拚出自己的事業，選擇具有發展潛力的大陸，「最早不知道應從何切入，就先觀察大家需要什麼，後來發現，很多傳統的餐飲系統面臨轉型升級，但找不到方式。」

鄭智榮指出，台灣在餐飲的轉型升級上有很多經驗，尤其對完整SOP的建立很有心得，看到大陸有這方面的需求，就決定從這裡著手，「我們為一些有意轉型，或新開設的餐廳擔任顧問，替他們建立內場、外場的SOP，提供環境裝潢、菜式設計的建議，甚至是代運營一段時間，讓他們能夠上軌道。」

▼「巴適金湯」強調營養均衡，有肉也有菜。（圖／鄭智榮提供）

從事餐飲轉型升級一段時間後，鄭智榮也發現，大陸的外賣平台非常興盛，很大一部份的人用外賣來解決一日三餐，「我最開始想到的不是商機，而是自己在叫外賣的過程中，發現餐點很少有能夠滿足我的，因為我喜歡有肉有菜、營養均衡，然後不要太油，但外賣能叫到的，不是有肉沒菜，就是有菜沒肉，而且幾乎都很油。」

於是，鄭智榮決定自己研發一個主攻外賣，強調營養均衡、衛生乾淨、價格親民，而且不要太過油膩的餐飲品牌，他說，「我鎖定的是忙於工作的白領客群，他們有叫外賣的需求，但又想吃得開心、吃得健康、吃得便宜。」

經過各項考量，鄭智榮選定了類似小火鍋的「金湯」，他指出，金湯完全不加一滴油，所以不用擔心地溝油的問題，然後每份都是一鍋一燒，衛生上也有保障，食材有肉也有菜，只經過簡單的烹調，強調食材原味，沒有複雜的調味過程，價格定在20至30元人民幣（約85至130元新台幣），符合先前設定的各項訴求。

▼「巴適金湯」價位親民，在外賣平台上很有競爭力。（圖／鄭智榮提供）



「巴適金湯」開業一年多已有7個據點，能輻射到杭州大部分辦公集中區，一個月可賣出近3萬份餐點，鄭智榮表示，從外賣平台的數據觀察，餐點的回頭率很高，曾有一名消費者在23天內就訂購了21次，「若是你認為不健康、不好吃的餐點，是不太可能連續一直品嚐的，所以顧客願意長期吃我們的東西，代表對我們餐點的信任，也達成我們最初的目標了。」

對於越來越多年輕人來大陸發展的現象，鄭智榮認為，未來只會更加普遍，因為大陸的市場非常大，且一直有新的商機產生；不過也要注意，不能只看到市場很大，就盲目的創業，「一定要先做好功課，知道當地的『需求』為何，並了解自己的優勢在哪，能做到什麼程度，畢竟創業還是失敗的多、成功的少，能夠長期發展才是真正的成功。」

▼「巴適金湯」在外賣平台上有眾多好評。（圖／記者蔡紹堅翻攝）

