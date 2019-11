瘋電影／偵相　三十年後失蹤老爸離奇被發現

文/賴賴

西班牙的推理劇,從登峰造極之作「佈局」開始,就直覺西班牙的懸疑片就是好看,不過這部電影雖然弔詭,懸疑繞來繞去,劇情設計稍嫌無力,主要差別在父母對子女的愛,與子女對父母就是有差別,不過喜歡懸疑片的觀眾應該會喜歡這層層抽絲剝繭的樂趣。

劇情情感線單薄,難以支撐整部戲劇流串,懸疑設計部分有巧思,但是女主人物塑造部分矛盾,對於未知的父親甚至有些懷恨,過程中時時想抽身不想查下去,對懸疑內容不但沒有幫助,甚至有令人出戲的效果,這也算是一種懸疑片的教材,可以引為借鏡。

看完電影強烈感受到,為孩子所付出的一切,通常都是自願的,所以不願意為子女付出,也無罪,人生而平等,父母子女一樣。

片 名:偵相

英文名稱:When You No Longer Love Me

類 型:劇情、懸疑/驚悚

上映日期:2019-11-15

片 長:01時41分

導 演:伊戈爾勒加雷塔(Igor Legarreta)

演 員:佛羅倫薩托倫特(Florencia Torrente) 、 米奇埃沙白(Miki Esparbé) 、 愛德華多布蘭科(Eduardo Blanco)

國 家:西班牙

語 言:西班牙語

發行公司:本萃電影

劇情大綱

數十年後發現的父親遺體,竟是連接所有陰謀的唯一線索……



蘿拉在母親離世後,搬去和感情深厚的繼父佛雷多住在一起。兩人的新生活看似美滿順遂,卻被一通舅舅的電話打亂。



舅舅聲稱老家巴斯克自治區的警方意外尋獲了她父親的遺體,但在蘿拉的記憶中,自己的父親卻是在數十年前拋妻棄女並盜領了家族財產的壞人。為了查明事實,她與繼父不得不飛回老家要求警方重新調查,可卻因時間過久而被拒絕了。此時竟有個菜鳥保險員伊古斯奎出現在他們面前,表示蘿拉的父親在死前有到他們銀行保保險,因此留了一筆錢給她,好像知道自己將不久於人世一樣。



在種種疑雲跟看似毫無連結的線索下,蘿拉決定親自找出讓父親死亡的真相。

▲這個女兒從頭到尾就不想查父親的謎團。

▲而父親最後死因卻是因為愛女兒。

