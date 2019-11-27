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瘋電影／偵相　三十年後失蹤老爸離奇被發現

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文／賴賴

▲▼偵相。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

西班牙的推理劇，從登峰造極之作「佈局」開始，就直覺西班牙的懸疑片就是好看，不過這部電影雖然弔詭，懸疑繞來繞去，劇情設計稍嫌無力，主要差別在父母對子女的愛，與子女對父母就是有差別，不過喜歡懸疑片的觀眾應該會喜歡這層層抽絲剝繭的樂趣。

劇情情感線單薄，難以支撐整部戲劇流串，懸疑設計部分有巧思，但是女主人物塑造部分矛盾，對於未知的父親甚至有些懷恨，過程中時時想抽身不想查下去，對懸疑內容不但沒有幫助，甚至有令人出戲的效果，這也算是一種懸疑片的教材，可以引為借鏡。

看完電影強烈感受到，為孩子所付出的一切，通常都是自願的，所以不願意為子女付出，也無罪，人生而平等，父母子女一樣。

片　　名：偵相
英文名稱：When You No Longer Love Me
類　　型：劇情、懸疑/驚悚
上映日期：2019-11-15
片　　長：01時41分
導　　演：伊戈爾勒加雷塔(Igor Legarreta)
演　　員：佛羅倫薩托倫特(Florencia Torrente) 、 米奇埃沙白(Miki Esparbé) 、 愛德華多布蘭科(Eduardo Blanco)
國　　家：西班牙
語　　言：西班牙語
發行公司：本萃電影

劇情大綱

數十年後發現的父親遺體，竟是連接所有陰謀的唯一線索……

蘿拉在母親離世後，搬去和感情深厚的繼父佛雷多住在一起。兩人的新生活看似美滿順遂，卻被一通舅舅的電話打亂。

舅舅聲稱老家巴斯克自治區的警方意外尋獲了她父親的遺體，但在蘿拉的記憶中，自己的父親卻是在數十年前拋妻棄女並盜領了家族財產的壞人。為了查明事實，她與繼父不得不飛回老家要求警方重新調查，可卻因時間過久而被拒絕了。此時竟有個菜鳥保險員伊古斯奎出現在他們面前，表示蘿拉的父親在死前有到他們銀行保保險，因此留了一筆錢給她，好像知道自己將不久於人世一樣。

在種種疑雲跟看似毫無連結的線索下，蘿拉決定親自找出讓父親死亡的真相。

▲▼偵相。（圖／yahoo）

▲這個女兒從頭到尾就不想查父親的謎團。

▲▼偵相。（圖／yahoo）

▲而父親最後死因卻是因為愛女兒。

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