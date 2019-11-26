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推動國家級漫畫博物館！臺史博「少女漫畫在臺灣特展」開跑

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▲▼國立臺灣歷史博物館推出「青春愛戀：少女漫畫在臺灣特展」。（圖／文化部提供）

▲國立臺灣歷史博物館推出「青春愛戀：少女漫畫在臺灣特展」。（圖／文化部提供）

記者林育綾／綜合報導

國立臺灣歷史博物館即日起推出「青春愛戀：少女漫畫在臺灣特展」，展出超過200件臺日經典少女漫畫作品及手稿，6個主題單元帶領民眾進入漫畫愛戀的繽紛世界，理解少女漫畫在臺發展的脈絡。同時臺史博與日本京都漫畫博物館營運團隊─京都精華大學簽訂合作協議書，為推動「國家級漫畫博物館」開啟更多可能性。

▲▼國立臺灣歷史博物館推出「青春愛戀：少女漫畫在臺灣特展」。（圖／文化部提供）

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▲臺史博館長林崇熙與京都精華大學Oussouby_SACKO簽訂合作協議書，為推動「國家級漫畫博物館」開啟更多可能性。（圖／文化部提供）

「青春愛戀：少女漫畫在臺灣特展」展出有「日本漫畫之神」尊稱的手塚治虫、竹宮惠子、萩尾望都、成田美名子、CLAMP等多位日本知名漫畫家作品，臺灣少女漫畫先行者們有高永、游素蘭、賴安、林青慧、顆粒等人精彩的創作。

展覽以「初戀那一天」、「前進少女漫畫的國度」、「臺灣少女漫畫記」、「少女心事全攻略」、「變幻的少女心」、「走出漫畫的王子與公主」共6個單元，帶領民眾進入漫畫愛戀的繽紛世界，理解少女漫畫在臺灣發展的產業脈絡及文本轉折。

例如臺灣在1970年代盛行盜版日本漫畫，當時市面上常見同一本漫畫有著不同的版本，而發生不同譯名之狀況。包括6年級生熟知的《尼羅河女兒》，其實是今日的《王家の紋章》；而《玻璃假面》則一度被譯為《千面女郎》。

展示中特別呈現《小咪漫畫周刊》等臺灣少女漫畫雜誌發行歷程，讓民眾理解當時創作發展之軌跡，看見臺灣新生代漫畫家的崛起之路。

▲▼國立臺灣歷史博物館推出「青春愛戀：少女漫畫在臺灣特展」。（圖／文化部提供）

▲文化部次長蕭宗煌（中）擔任臺史博少女漫畫特展簽訂儀式見證人。（圖／文化部提供）

今（26）日開幕當天，日本京都精華大學校長Oussouby SACKO及其國際漫畫研究中心研究員Yoo Sookyung（庾水敬）共同蒞臨，更與臺史博簽訂合作協議書，精華大學為日本第一所成立漫畫學部的大學，透過雙方合作關係建立，開啟臺日漫畫在研究、典藏、展示與教育推廣等面向的國際交流與對話。

文化部次長蕭宗煌擔任簽訂儀式見證人，他表示文化部長鄭麗君上任以來，特別重視ACG產業發展，在行政院支持下，首次以政府前瞻基礎建設計畫預算，3年投注6.4億在ACG產業的扶植。

為了支持最核心的漫畫創作，不只3年提供3.2億的「漫畫輔導金」及跨域創作推動，也設置「漫畫研究」輔導金，並透過持續舉辦「金漫奬」、成立漫畫基地推廣，以及未來成立國家級「漫畫博物館」的規劃，重新建構對臺灣漫畫發展歴史的記憶，希望能讓漫畫成為帶動臺灣文創產業的核心元素，以及推展動畫、遊戲、戲劇、影視等文化內容產業的重要力量。

臺史博館長林崇熙表示，漫畫的圖像表述與故事性，是跨世代常民歷史的一部分。作為國家漫畫博物館開館前置研究與推廣工作，不僅在漫畫資料的蒐藏與詮釋下，建構臺灣漫畫史，也期盼透過漫畫的圖像性、文字性及故事性，發揮漫畫作為文化媒介的關鍵地位。

林崇熙也說，臺史博以受到廣大民眾喜愛的少女漫畫，接續剛謝幕的「政治漫畫」特展，從受到日本影響一直到走出臺灣本土的創作風格，並進一步爬梳漫畫在臺灣的發展變遷，漫畫獨特的視覺語彙以及對於大眾文學的影響極深，不只推薦漫畫迷來看，也歡迎不懂少女漫畫的人前來參觀。
 
「青春愛戀：少女漫畫在臺灣特展」自即日起至2020年5月17日，於臺史博展示教育大樓1樓學習中心展出，展覽期間也將陸續舉辦系列活動，詳情可至臺史博官網（www.nmth.gov.tw）查詢。

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