政治狂熱小心「選舉症候群」上身　焦慮、心神不寧需趕緊就醫

▲醫師表示，選舉期間後出現的種種身體不佳，如失眠、情緒時好時壞、精神症狀及適應不良等情形；應小心是否罹患「選舉症候群」。（圖／黃孟珍攝／替代照，非本文當事人。）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市1名85歲的王姓老翁，近日因焦慮失眠，每天心神不寧，胃口不佳，情緒時好時壞，家人經常吵架相互批評；問他最近生活活動情況，他說每天一定守候在政論節目或網路前看名嘴們如何說他支持對象方能心安，因此被診斷為壓力性焦慮症，也就是選舉症候群。

為恭紀念醫院副院長、精神醫療中心醫師黃照表示，「選舉症候群」，這其實不是正式醫學名詞，而是用來形容對選舉事件身心調適失衡的現象，症狀包括選舉期間後出現的種種身體如失眠、胃口不佳等，情緒時好時壞、精神症狀及適應不良等情形。

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▲為恭紀念醫院副院長黃照表示，大家應多對選舉症候群多一點瞭解和做好提升心理準備，以免產生負面影響。（圖／記者黃孟珍翻攝）

黃照也說，選舉是一時的，大家不要把政治看得那麼重；選舉症候群為短期的壓力性焦慮症，常見於5、60歲的男性，如發現自己因為長時間投入政治而無法自拔時，嚴重造成身體不適，導致家庭失和，應及早尋求治療，精神科醫師、家醫科、心理諮商師都是一個很好的選擇。

黃照強調，如何避免「選舉症候群」的發生，建議大家保持規律生活與飲食，學習自我放鬆技巧及多運動，幫助自己情緒緩和，學習轉移注意力；盡量減少限制網路、社交討論區和傳媒的接觸時間，甚至家人聚會時避免討論選舉，也要尊重對方的意見；最重要的是對自己情緒有覺察，如發現自己對選舉有過度投入，而引發身心症狀，建議就醫或找專業人員諮詢。

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