竹南女科技員潑到「化骨水」腐蝕肉裂慘死　目擊者驚爆：護理人員不敢靠近

圖文／鏡週刊

苗栗縣竹南科園區內的鼎元光電科技公司女移工「雙腿遭化骨水腐蝕」慘死意外，根據勞檢報告，8月28日早上9點52分，德希莉正在鼎元光電竹南廠二樓的切割課，準備用濃度49％的氫氟酸化學蝕刻液清洗晶片。她發現蝕刻液溫度偏低（正常應為攝氏18至22度），因此將半滿的蝕刻液槽搬出，放置於蝕刻檯面上，利用室溫回溫。搬出過程造成液體晃動，加上檯面有凹槽，傾倒而出的化學蝕刻液噴濺到德希莉的右大腿後側，脫下褲子及纖維防護衣時液體又蔓延到左右小腿。

多位工廠同事轉述，事發當下，現場「亂成一團」，因為沒有同事知道該怎麼處理，藥品也沒有英文或移工母語標示。他們看到德希莉的腿部已經因嚴重化學灼傷而冒煙、皮膚泛白裂開流血。

氫氟酸接觸人體後，會造成皮膚快速泛白，侵入骨頭中的鈣，導致心臟衰竭死亡，因而有化骨水之稱。根據勞檢報告描述，急救過程經大量沖水6分鐘，從醫務室中拿出中和劑六氟靈（一瓶500毫升）、敵腐靈（一瓶500毫升）、葡萄糖酸鈣軟膏（共9支，一支40克），分別使用3分鐘、3分鐘、9分鐘，合計15分鐘，存量全數用完，由事業單位護理人員協助完成。

然而多個消息來源均指出，護理人員僅只是在一旁，不敢近身接觸，僅要求一個未經訓練的新手菲律賓藉移工，戴手套幫德希莉擦葡萄糖酸鈣軟膏。

危險藥劑 全無訓練

希望職工中心專員許惟棟則說：「如果一個指頭大小，也許葡萄糖酸鈣軟膏會有用，但她是大面積，一罐六氟靈、一罐敵腐靈怎麼可能各沖洗3分鐘以上？我們合理懷疑那罐就是來應付檢查用的，就算有倒也沒有作用。」

接觸危險化學藥品後的急救程序，僅本地勞工受訓知悉，記者求證多位工廠外籍移工，他們均異口同聲地說：「從來沒有接受過任何職業衛生安全訓練，根本不知道這些化學藥劑這麼危險。」他們說，只被告知若不慎接觸要沖水，也沒有說要沖多久，更不用說如何使用六氟靈、敵腐靈等中和劑，他們完全不知道自己工作環境存在如此巨大風險。

法規明定，需接觸危險化學藥品的工作，員工進廠前應有6小時的教育訓練，然而多位工廠員工告訴我們，新手由比較資深的員工（稱為老師）教導帶領，不存在任何教育訓練。

鼎元光電發言人邱美玲解釋，鼎元光電做法是每個站台、每個製程有不同操作手冊，請員工按照標準作業程序去做，每半年考核一次，試驗他們的熟悉程度，「德希莉考核都是滿分的，所以她很清楚步驟。」但操作手冊不是職業衛生安全訓練，移工們無人知道氫氟酸的危險性，是不爭的事實。

家屬委任律師邱顯智說：「刑事（業務過失致死）要調查哪些作為導致危害生命安全。第一是沒有提供完整防護衣，才會導致死亡。第二是急救過程中有沒有過失，包括有沒有足夠六氟靈、有沒有即時急救，看起來急救有很大的問題。雇主有責任讓她在安全的工作環境下工作，這部分會主張應注意能注意而未注意。」勞檢報告中所描述的急救過程（含沖水）僅有21分鐘，那麼從出事到10點27分被送上救護車的35分鐘之內，可以推測至少有10分鐘的空白或延遲。

勞檢裁罰 安全缺失

在光電產業，這些需要接觸化學藥劑的工作，通常由外籍移工操作，這是一個台灣人不願做的危險工作。德希莉所屬的工作站一班6人，2人是本勞，4人是外籍移工。接觸過多位鼎元光電移工的桃園群眾服務協會（SPA）主任汪英達說：「他們像人肉機器，手持晶片放進化學藥劑，10到20秒後再換個角度，一整天都在重複處理，做大量這樣的工作。」

勞檢報告列出一連串工作環境安全缺失，包括：特定化學物質作業主管當時不在現場監督作業；沒有非浸透性全身式防護衣、防護鞋等適當護具；未訂定化學蝕刻液回溫作業標準；職業安全衛生教育訓練課程內容及時數不符合規定。職災發生後，中區職業安全衛生中心對鼎元光電竹南廠進行全面勞檢，並裁罰30萬元。

改善防護 亡羊補牢

鼎元光電發言人邱美玲坦承，過往防護意識不足，已在9月10日全面提供完整防護衣，並提供職業安全訓練、急救程序訓練，化學藥品以中英雙語標示安全須知，化學蝕刻液的溫度調整也改成自動化。只是，在多數新式廠房以自動化機械手臂清洗晶片的同時，鼎元光電竹南廠仍維持老舊的人工操作方式，中區職安中心萬榮富主任說：「我們已經針對事故機台停工，鼎元目前還在申請復工，雖然有全身式防護衣，但我們認為仍不夠，退回去了。同一個作業，其他廠區可能都自動化，避免直接用人去清洗，我們希望人最好不要接觸氫氟酸，防護衣是最後一道防線。」



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