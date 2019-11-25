強化選前治安！苓雅警破地下兵工廠　查獲手槍轉衝鋒槍套件

記者翁進忠／高雄報導

苓雅分局日前執行全國同步檢肅非法槍械專案行動，鎖定嫌疑人吳姓男子一行人，經由專案人員跟監多日，於24日展開攻堅行動，警方在吳姓嫌疑房間內共查扣改造手槍、模擬槍、子彈，改造工具、及毒品等違禁品，以及手槍轉衝鋒槍套件，火力相當駭人，全案訊後依毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，移送雄檢偵辦。

▲警方在吳嫌的藏匿地點查獲大量槍彈、毒品。（圖／記者翁進忠攝）

警方表示，為遏制重大暴力犯罪，淨化選前治安環境，展現打擊不法決心，執行「全國同步檢肅非法槍械專案行動」，鎖定嫌吳姓男子為首的暴力集團，該集團從2019年10月起，持槍販毒遊走於高雄市苓雅與前鎮等地區，專案人員鎖定吳嫌在前鎮區新光路一處大樓內的藏匿地點，由於吳嫌擁槍自重，為確保任務成功，專案小組經過1個多月的埋伏後，24日下午4點進行攻堅，逮捕吳嫌及陳姓、薛姓、蔡姓等4名成員，並起獲大量槍毒。

▲警方查獲的手槍轉衝鋒槍套件。（圖／記者翁進忠攝）

警方在查扣的槍械中，改造槍械4把（金牛座）、1把模擬槍、34顆子彈，改造工具一批，另查獲1把槍架，且該槍架可將手槍轉換為衝鋒槍，有相當高的穩定性與精準度，此外警方也一併查獲品海洛因共計4包（總重18.94公克），安非它命共計16包（總重49.62公克），大麻2包（總重2.05公克），還有毒品咖啡包共計36包（總重216.83公克）、安非他命吸食器等大批違禁物，全案訊後依毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，將吳嫌及其他3名小弟移送法辦。

▲警方查獲大量子彈及土製手槍零件。（圖／記者翁進忠攝）

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