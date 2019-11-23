2019萬巒可可同樂會　豬腳＋可可…24日南方二重唱登場

▲「2019萬巒可可同樂會」23日於萬巒鄉可可休閒廣場登場 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

「2019萬巒可可同樂會」23日於萬巒鄉可可休閒廣場登場，現場除了在地可可攤商外，另有可可DIY、可愛動物區、客家可可料理賽、在地團體的土風舞秀和精采絕倫的各式表演，晚間更首次舉辦螢光電影院，讓民眾席地觀賞知名的美國3D電腦動畫歌舞奇幻電影-可可夜總會，度過一個浪漫與感動的夜晚。

▲▼鄉長林國榮致詞、可可DIY。

萬巒鄉公所鄉長林國順表示，萬巒長期擁有豬腳聞名全台，可可則是近年新興的產業，鄉公所希望未來透過產業推動，讓萬巒成為台灣可可的代名詞，今天從萬巒出發，未來站上世界舞台，讓在地農民從可可賺取人生無限桶金，為下一代開創接手傳承的契機。

23日的活動，除有精采的舞台表演，更有有獎徵答水資源小遊戲，讓民眾有得玩。另舉辦客家可可料理競賽，邀請路料理達人現場競賽，由民眾擔任評審，選出可可料理廚神。晚上的可可夜總會，則是讓民眾享受如國外露天電影院的氛圍，共同在微涼的夜裡，喝杯熱熱可可，品味美好的周六夜晚。

24日早上有在地土風舞團體的競演；下午邀請「南方二重唱」，以清麗悠揚的歌聲，緩緩帶著大家回到民歌時代，一起唱出「相知相守」、「秋意上心頭」等歌曲，用音樂畫下2019萬巒可可文化節活動的優美句點。