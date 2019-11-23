嘉縣府首屆公用頻道影片徵件　拍出嘉義美景山海

▲▼ 《嘉好》嘉義縣108年公用頻道影片徵件。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣18個鄉鎮，擁有山海平原美景，為鼓勵民眾透過影片拍出嘉義縣獨特風采，縣府舉辦第一屆「《嘉好》—嘉義縣108年公用頻道影片徵件」，七月底共收到26件報名資料。經過八月初審，評選出5名正取和2名備取，接著每名正取將會邀請一位專業導演進行3次工作坊指導，協助影片完成，最後進入決審，再由專業評審決定名次，比賽總獎金高達35萬元。



縣長翁章梁表示，今年是嘉義縣首度舉辦《嘉好》—嘉義縣108年公用頻道影片徵件，希望透過影片傳遞嘉義縣的風景、好故事，五部影片有2部劇情片《誰在說話》、《薄霧微光》及3部紀錄片《紙好不老》、《孫女偵探》、《歲月‧外傘頂》，拍攝場景從海區的外傘頂洲到山區的茶山和瑞里，內容紀錄包括外傘頂32年地景變化的珍貴影像、籐寮聚落的造紙產業、述說祖孫沒說出口的情感及平地人與原住民的故事等，題材多元、刻劃深入且表現手法頗具創意，相當豐富。

邀請專業評審進行決審評選外，縣府為了讓大家搶先看到這些優秀精采的影片，特別額外加碼「網路最佳人氣獎」，影片票選最高的得獎者將額外頒發禮券5000元作為獎勵，活動即日起到12月1日止，邀請民眾上「我愛嘉義」粉絲專頁投票選出最喜歡的影片。

此外，參與投票的民眾還有機會得到AirPods+無線充電盒或獨角仙休閒農場門票等豐富好禮，歡迎大家踴躍參與投票，若有相關疑問者可上「我愛嘉義」臉書粉絲專頁查詢。

《嘉好》—嘉義縣108年公用頻道影片徵件頒獎典禮將於12月6日在嘉義縣政府舉辦；當天將公佈決審名次，冠軍將獲得10萬元獎金、亞軍8萬元、季軍7萬、2名佳作各5萬以及網路最佳人氣獎5000元。