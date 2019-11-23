桃園27歲通緝犯見警上門「持菜刀架脖」　爬電桿3樓墜落命危

▲桃園市梁姓男子因案通緝中，22日晚間員警登門查緝激動威脅警方，爬上電桿揚言跳下自殺。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市27歲梁姓通緝犯22日晚間6時許在住處見警方上門，情緒激動與警方對峙，還拿菜刀架在自己脖子上，揚言自殘。員警逼近時，一度從窗戶攀爬到10多公尺高電線桿上，引起路人驚呼。消防人員到場後，立刻架設氣墊，但梁男激動大吼，不允許眾人靠近。雙方對峙1個多小時，梁男爬回住處突然從3樓墜落地面，當場昏迷，被緊急送往醫院搶救，目前仍有生命危險。

▲梁姓通緝犯22日晚間爬上住家前電桿，拒捕又揚言自殘。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方指出，27歲梁男涉及過失致死案，經地院數度傳喚未到庭，遭到通緝。桃園警分局員警晚間6時許到其位於桃園區住家查緝，不料梁男一見警方上門情緒激動，不僅關門拒絕露面，不願到案說明，還突然手持菜刀架在脖子上揚言自殘，要求員警不要靠近。

▲梁男22日晚間揚言跳下電線桿，摔落昏迷不醒，被送醫急救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

當時梁男手持菜刀，從窗戶向外爬到屋前電線桿，最後站在距離地面十餘公尺高電桿上端。員警擔心梁男摔落，立刻通知消防人員在場，並設置氣墊防止墜落。無奈梁男情緒激動，與警消整整對峙1個多小時。

▲梁男22日晚間員從3樓電桿墜落，至今尚未脫離險境。（圖／記者沈繼昌翻攝）

不久來，梁男又爬回住家，在3樓頂樓走來走去，對家人親情喊話可說是仍無動於衷。晚間7時許，梁男突然從3樓跳下墜落地面，消防人員發現他昏迷，立即將人送醫搶救，目前轉送林口長庚醫院急救。

事後，有網友拍照上傳臉書「桃園人.桃園事.粉絲專頁」討論，網友對梁姓男子如何爬上電線桿議論紛紛。

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