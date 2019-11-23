汰換高齡安全帽　台東義警新式3／4罩式安全帽帥氣上陣

▲新款式3／4罩式安全帽，規格較以往半罩式安全係數較高，側邊貼有台東義警字樣。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣義警大隊台東中隊義警編制186人，協助警察單位執行各項勤務，義警所使用的安全帽老舊。為了提高義警執勤安全，縣議員王文怡以建議款5萬元添購新式安全帽94頂，21日於台東分局舉行裝備頒贈儀式。

▲▼縣議員王文怡（中）以建議款5萬元添購新式安全帽94頂，於台東分局舉行裝備頒贈儀式。



義警中隊長劉萬貴表示，義警協勤上山下海安全帽是重要的護身符，10幾年前添購過的安全帽都已老舊，本次常訓會議中，有義警夥伴提出安全帽老舊需汰換的問題，向縣議員王文怡爭取補助，立即獲得王議員建議款補助五萬元，希望未來能夠逐步汰換。





縣議員王文怡表示，這次添購安全帽台東分局也用心選擇新式3／4罩式安全帽，除了提高協勤人員的安全性同時兼具美觀，希望拋磚引玉使各界能夠支持警察及義警使老舊裝備汰換更新。



台東警察分局分局長郭子弘表示，各項活動如鐵人三項、選舉警衛、萬安演習、交通疏導等等，常需仰賴義警幫忙才得以讓勤務順遂完成。本次選購最新款式3／4罩式安全帽，規格較以往半罩式安全係數較高，側邊也貼有台東義警字樣，除了提高義警辨識度也凝聚了義警向心力，裝備及服裝更整齊看起來也更加專業。