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黑面琵鷺模型展　七股特生中心12月1日登場

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▲2019黑面琵鷺保育季「黑面琵鷺模型展」，歡迎愛好黑面琵鷺的全國民眾一起來七股觀賞黑面琵鷺的棲息以及栩栩如生的黑面琵鷺模型展覽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2019黑面琵鷺保育季「黑面琵鷺模型展」，歡迎愛好黑面琵鷺的全國民眾一起來七股觀賞黑面琵鷺的棲息以及栩栩如生的黑面琵鷺模型展覽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2019黑面琵鷺保育季活動「黑面琵鷺模型展」，22日在台南七股特生中心黑面琵鷺展示館舉辦行前記者會，台南市農業局副局長李建裕特別推薦素人工藝家李龍輝，花3年多時間，自學製作國際明星鳥「黑面琵鷺」模型，成品唯妙唯肖，相當吸睛，歡迎全國民眾一起來觀賞黑面琵鷺的棲息以及栩栩如生的模型展覽。

黑琵人偶吉祥物的串場表演，以及市立學甲幼兒園8隻小小黑琵表演【Happy dance】舞蹈為行前記者會揭開序幕，黑面琵鷺模型作品一字排開在特生中心，包括農業局副局長李建裕、保育科長楊錦樹、特生中心七股研究中心主任洪夢祺、立委郭國文執行長陳雅慧、市議員謝財旺秘書謝舒凡、拍鳥俱樂部會長黃蜀婷、學甲幼兒園沈麗瑛、西明社區理事長王美雲都到場。

請繼續往下閱讀...

農業局副局長李建裕表示，素人工藝家家李龍輝的黑面琵鷺模型作品中，黑面琵鷺一身雪白羽毛，有著一隻長長像湯匙的扁嘴巴，有的叼著魚，有的在嬉戲玩耍，牠的模樣相當逗趣。還有細細長長扁扁的嘴巴，模型作品栩栩如生，許多人都以為是黑面琵鷺的標本，仔細一看卻是模型，相當特殊，令人矚目。

李建裕指出，「黑面琵鷺」模型作品中，牠的特徵就是那個嘴型、牠的嘴型是長扁扁的，牠身體上的一些部份就是比較單純，牠是整個是白色的，與黑色扁扁嘴巴，就是黑白兩個相間，尤其扁扁嘴巴更是特殊。

▲2019黑面琵鷺保育季「黑面琵鷺模型展」，歡迎愛好黑面琵鷺的全國民眾一起來七股觀賞黑面琵鷺的棲息以及栩栩如生的黑面琵鷺模型展覽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市生態保育學會榮譽理事長邱仁武說，這些黑面琵鷺模型作品中，黑面琵鷺所站立的背景照片，是生態保育學會副總幹事黃永豐在南部地區黑面琵鷺棲息地方所拍攝的照片，搭配起來更有生動，以及真實臨場感。

至於李龍輝的黑面琵鷺模型創作過程，他表示3年前，他和朋友相約到鰲鼓溼地賞鳥，順手買了兩隻反嘴鴴和高蹺鴴的模型回家，從此便開始研究製作各種冬候鳥模型，尤其對於黑面琵鷺更感興趣。他說製作模型的過程，必須先了解各種鳥類的特徵外，製作過程也需要細心與耐心，才會有好作品。

農業局副局長李建裕表示，李龍輝製作的黑面琵鷺模型，栩栩如生、唯妙唯肖，證明他對於黑面琵鷺的觀察非常入微，因為他一直很用心，黑面琵鷺也從亞成鳥的非繁殖羽做到成鳥的繁殖羽，令人刮目相看。
李建裕說，目前正是觀賞黑面琵鷺的旺季，歡迎全國民眾除了來七股黑面琵鷺保護區觀賞黑面琵鷺，也可以來黑面琵鷺展示館觀賞黑面琵鷺的鳥類模型，遊客不僅可以親近冬候鳥黑面琵鷺，也能進一步認識生態保育的重要性，持續愛護黑面琵鷺。

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